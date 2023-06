Condenaron a un hombre por entrar a la casa de su vecino, golpearlo y robarle $117.000

El Ministerio Público Fiscal convocó a una audiencia que se desarrolló este jueves 15 de junio, con el objetivo de plasmar ante un Tribunal un convenio de juicio abreviado al que arribó junto al imputado Felipe Ramón Flores (49) y su defensa técnica. Intervino la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, a cargo de Diego López Ávila y representada en esta ocasión por la auxiliar de fiscal Paula Bellomio.

El imputado llegó a esta etapa procesal acusado de haber ingresado el pasado 18 de marzo al domicilio de un vecino (62) en la localidad de Garmendia, departamento Burruyacú. Y que una vez adentro, portando un arma de fuego de réplica, lo golpeó y le robó la suma de $ 117.000. Tres días después, al enterarse de que la víctima lo había denunciado, regresó a su vivienda y lo amenazó de muerte.

Las partes pactaron que Flores sea condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por ser responsable material y penalmente del delito de robo agravado por haber sido cometido con arma de fuego no operativa, en concurso real con delito de amenaza. A su vez, se le impusieron el cumplimiento de reglas de conducta, entre ellas fijar residencia en otro domicilio (se mudará de casa).

En tanto que el imputado, quien reconoció su autoría, ofreció el pago de $ 300.000 en concepto de reparación del daño. Al finalizar, la jueza actuante resolvió declarar admisible el acuerdo pleno de juicio abreviado.

La acusación

Golpiza y robo

El 18 de marzo del 2023, a horas 20:30, Flores y un sujeto aún no identificado ingresaron a una vivienda ubicada en calle 24 de Septiembre de la localidad de Garmendia (Burruyacú), propiedad de un hombre mayor de edad que en ese momento se encontraba solo. Escalaron una medianera y Flores, portando un arma de fuego, tomó por sorpresa al hombre del cuello a la salida del baño, que se encuentra separado de la vivienda.

Comenzó a golpearlo y lo obligó a que ingrese a su domicilio. Una vez dentro, el imputado mediante golpes le exigía la entrega de dinero, amenazando que lo mataría si no se lo daba. Luego, Flores sacó de una habitación $117.000 que la víctima tenía entre ahorros y el sueldo que había cobrado.

Amenaza

El 20 de marzo del 2023, en horas del mediodía, Flores junto a sus tres hijos, luego de tomar conocimiento de que su vecino había realizado la denuncia por el hecho de días atrás, se presentaron nuevamente en su casa, donde la víctima se encontraba junto a un hermano y un sobrino. En ese momento, Flores, mientras sus hijos gritaban, manifestó: “A mí nadie me va a meter en cana, yo entro y salgo. Si me denuncias, los voy a cagar matando. A mí no me llega nada”.