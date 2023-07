Conducía borracho, atropelló a dos jóvenes y luego recibió una paliza que lo dejó inconsciente

Un remisero que manejaba borracho atropelló a dos primas de 18 y 19 años este fin de semana en la ciudad bonaerense de San Pedro. Tras el impacto, el conductor fue golpeado por los allegados a las víctimas y terminó inconsciente en el piso. Toda la secuencia fue registrada por cámaras de seguridad de la zona.

El remisero, que conducía un Toyota Corolla, fue identificado como Jorge Biagini, de 38 años, y el test de alcoholemia dio que tenía 0.86 gramos de alcohol por litro de sangre, según indicaron fuentes policiales. Y agregaron que una de las heridas fue trasladada de urgencia a un centro de salud con lesiones en ambas rodillas.

El conductor quedó acusado por el delito de lesiones culposas agravadas en una causa que tramita en la UFI N°11 del departamento judicial de San Nicolás. En el video del siniestro vial se visualiza cómo el conductor embiste a las dos jóvenes, quienes estaban junto a un grupo en la calle. Luego, el auto del acusado se detiene y el chofer sale. Lo que siguieron fueron golpes.

El padre y tío de las víctimas dijo este jueves en TN: “Ellas venían de juntarse en un bar y las levantó para arriba. Se ve que pega el volantazo para no darles a los otros tres que venían adelante. Ya la llevaba a mi hija en el parabrisas y a la nena (su sobrina) enganchada en la rueda”.

San Pedro: un hombre conducia borracho, atropelló a dos mujeres, fue bajado del auto, desmayado a las trompadas y además le robaron el celular… pic.twitter.com/XAqRJYPRee — Doctor House (@Bobmacoy) July 19, 2023

El hombre explicó que el conductor, “para intentar recuperar las llaves”, quiso “pegarles a los amigos y a las chicas”. Remarcó también: “Iba tomando un vaso de alcohol y a las policías que llegaron les dijo que había atropellado un perro”.

En tanto, según el relato que el acusado dio a un medio local, minutos antes del hecho había salido de un bar ubicado en las inmediaciones del río Paraná. Al tomar por San Lorenzo al 1700, atropelló a las dos jóvenes que caminaban por la calle.

En una entrevista con el diario La Opinión, Biagini contó: “Yo no estaba trabajando, yo estaba en el bar ‘El Chino’ con otra persona más. Salí de ahí, del bar, como cualquier otra persona. Me subí al auto y cuando doblo ahí, justo ahí, estaban las chicas. Yo veo que se rompe el vidrio, yo nunca vi a una chica que la atropellé”.

“Cuando freno desbloqueo las puertas, uno se me sube del lado del acompañante, me saca la llave, me bajo, veo a la chica ahí que estaba llorando y digo: ‘¿Qué te pasa?’”, dio su versión y negó haber querido escapar. Así, completó: “No me acuerdo nada más, se me borró todo, no sé cuánto estuve desmayado, me pegaron. Después me levanto. Vinieron los inspectores, luego vino mi amigo y fuimos a la comisaría”.

El chofer afirmó que quedó “hecho pedazos” tras la golpiza: “Estuve tres días en cama porque no me podía levantar del dolor que tenía”. Además, denunció que le robaron el celular: “Yo no me di cuenta. Recién me doy cuenta cuando estaba en la comisaría que me faltaba”.

Fuente Infobae