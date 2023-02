Confesó que abusó de su nieta de 11 y en un juicio abreviado fue condenado a 10 años de prisión

Un hombre fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión luego de confesar que abusó de su nieta (11) durante casi la mitad de su vida. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Malagueño, Córdoba, y este lunes la Justicia dictó la sentencia en tribunales.

Se trata de José Luis López (58), quien recibió una pena por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado reiterado y promoción a la corrupción agravada en concurso real” en un juicio abreviado.

“Confesó todo y pidió un aislamiento para seguir resguardando su vida, como dijo en la audiencia”, contó a El Doce la esposa de López. Cuando se conoció la noticia, la mujer había expresado que el hombre “violó tantas veces como quiso” a la nena que vivía con ellos porque su padre, hoy detenido, le pegaba a su madre.

Tras la condena a su esposo, opinó: “Para semejante aberración que cometió, a nuestra familia y a mi nieta no nos alcanzan los años que le dieron de condena. Él tiene un montón de beneficios y también la caradurez de pedir disculpas, de esas que no te llegan, que no son reales y que no tienen arrepentimiento”.

El ahora condenado fue detenido en octubre de 2021. (Foto: gentileza El Doce)

Sin embargo, indicó que “se hizo justicia de alguna manera. Va a quedar marcado en el banco de los violadores”. Y cerró: “Tenemos una tristeza interior que es muy grande y que me va a acompañar hasta el último día de mi vida”.

El caso del hombre que abusó de su nieta en Córdoba

El condenado no es el abuelo biológico de la niña, pero ambos tenían un vínculo muy estrecho. La nena nació en una casa donde sufrió la violencia que su padre ejercía sobre su mamá. Para protegerla, su abuela se la llevó a vivir con ella (y a su hermana) a la casa que compartía con su esposo.

El “Nono”, como le decían las pequeñas, cometió los abusos y las violaciones en una vivienda del barrio San Nicolás. Allí se dedicaba a arreglar celulares mientras “cuidaba” a las hermanitas.

Tras la denuncia de la abuela y de la madre de la víctima, la Fiscalía de Segundo Turno de Villa Carlos Paz ordenó la detención del hombre, la cual sucedió el 15 de octubre de 2021 en la ciudad de Río Segundo. Tras permanecer varios meses preso, ahora finalmente fue condenado.

Fuente TN