Confuso episodio del abogado Morales en la vía pública: acusa a Navarro Dávila

Tucumán.- El abogado Gustavo Morales fue protagonista este viernes de un confuso episodio en la zona de Parque Guillermina, frente a la casa del titular del Ministerio Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila.

El abogado viene realizando múltiples denuncias contra Navarro Dávila.

Según las actuaciones policiales, dos personas pegaban afiches injuriantes en la casa de Navarro Dávila.

Luego de la intervención de la policía, el abogado Morales acusó a una persona de trabajar en forma ilegal para Navarro Dávila.

Todos los protagonistas terminaron en la Comisaría Tercera, donde se labraron las actuaciones del caso:

EL ACTA POLICIAL

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 07 DE MAYO DEL AÑO 2.021

COMISARIA SECC. TERCERA URC. JEF. ZONA III

INTERVENCION POLICIAL

DENUNCIADO: 07/05/2.021

INTERVIENE: UNIDAD FISCAL DE DELITOS COMPLEJOS Y DE FLAGRANCIA DE TURNO DEL CENTRO JUDICIAL CAPITAL.

En la fecha siendo horas 12:50’’ aproximadamente se hace presente en esta UOP el Cabo D’ANDREA FRANCO, Legajo Personal 6837, con prestación de Servicios en el Programa Cuadrante de Patrullas, quien manifiesta que en la fecha en circunstancias que se encontraba de parada en la intersección de calle San Lorenzo y calle Boyaca de esta ciudad capital, donde observe dos vehículos una Renault Stepway de color gris y un Fiat Siena de color blanco, donde descienden una persona de sexo masculino donde esta persona pego un afiche en la casa del DOCTOR WASHINGTON NAVARRO DÁVILA (Ministro de Defensa), donde dicho afiche tiene la leyenda escrita que dice “NAVARRO DAVILA, BURRO PERVERTIDO SEXUAL, donde tambien se observa una imagen animada del funcionario judicial y al costado una frase que se lee “ESTE ASNO NOS CUESTA A LOS TUCUMANOS $600.000”, motivos por cual junto a otro compañero el Agente RODRIGUEZ BRAIAN, Legajo Personal 11205, se acercaron a esta persona con el fin de pedirles de buena manera que dejaran de pegar esos afiches en frente del domicilio del funcionario, como asi tambien se procedió a la identificación del mismo quien dijo llamarse GRAMAJO MARIO MATIAS, argentino, DNI Nº 34.285.621, domiciliado , San Miguel de Tucuman, quien a su vez se desplazaba junto a un menor de edad de aproximadamente 16 o 17 años de edad, donde estos sujetos se movilizaban en un Automóvil Marca FIAT SIENA, DOMINIO EZI-634, y a posterior se les solicito que se retiraran del lugar, como asi junto a ellos se encontraba otro Automóvil siendo este un RENAUL SANDERO STEPWAY, de color gris, Dominio MMH-472, donde se encontraba el Doctor MORALES MIGUEL GUSTAVO, donde los mismos a pesar de la advertencia y al pedido de los efectivos policiales, estos continuaron en el lugar, es asi que a posterior se apersona el Doctor Morales Miguel Gustavo quien se identificó como Abogado del señor Gramajo y que se dirigirían a la Comisaria Seccional Tercera, es asi que por teléfono particular da aviso de la situación al 911. Es asi que a horas 13:30’’ mediante conducto teléfono al número se le puso en conocimiento de lo sucedido a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de Turno del Centro Judicial Capital, siendo atendido por el Doctor LOPEZ FRIAS (Auxiliar Fiscal), quien interiorizado de los pormenores dispuso que se labre un Acta de lo sucedido y que se la envié a la UFDT. A posterior siendo horas 13:40’’ aproximadamente mediante conducto telefónico se comunica a esta UOP el Doctor Picón de la Unidad Fiscal de Flagrancia de Turno a quien se le puso en conocimiento de lo acaecido en esta dependencia policial. SE INSTRUYE SUMARIO DE RIGOR.-

Informa: Comisario Principal GOANE JORGE (Jefe de Comisaria), Oficial Principal Fernández Lucas (Representante Superior) y Oficial Auxiliar Moyano Raul (Auxiliar de Turno)

LA DENUNCIA DEL ABOGADO GUSTAVO MORALES

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 07 DE MAYO DEL AÑO 2.021

COMISARIA SECC. TERCERA URC. JEF. ZONA III

CAUSA: SU DENUNCIA

DENUNCIANTE: MORALES MIGUEL GUSTAVO

IMPUADO: WASHINGTON NAVARRO DAVILA Y OTRO

DENUNCIADO: 07/05/2.021

INTERVIENE: UNIDAD FISCAL DE DELITOS COMPLEJOS Y DE FLAGRANCIA DE TURNO DEL CENTRO JUDICIAL CAPITAL.

A hora 14:00’’ DENUNCIO el ciudadano MORALES MIGUEL GUSTAVO, argentino, instruido, casado, Fecha de Nacimiento 21/01/1969, de 52 años de edad, DNI Nº 20.557.014, domiciliado en calle Congreso QUIEN EXPONE LO SIGUIENTE: primeramente quiero hacer constar que soy Abogado, Matricula Profesional Nº 3924, ahora bien: primeramente vengo a denunciar que el Ministro Fiscal y de la Defensa HECTOR WASHINGTON NAVARRO DÁVILA, tiene personal que miente ser Policia, armado y que en mi celular 3 le saque 5 fotos y que además tiene un arma reglamentaria, es decir 9 milímetros y que no quiere identificarse. En el dia de la fecha aproximadamente a horas 12:30’’ este sujeto que trabaja para Navarro Dávila le cruzo una motocicleta a dos muchachos que estaban trabajando, se presentó como Policia al conductor que es una persona mayor de edad y que estaba con un menor de edad, le pego una cachetada y le arrebato la documentación consistente el DNI, Cedula Verde y otras relacionadas con el vehículo, el conductor requirió mis servicios profesionales y cuando le dije que se identificara dijo textualmente «SOY PERSONAL POLICIAL Y CUBRO LA SEGURIDAD DEL DOCTOR NAVARRO DAVILA», ya en el lugar se encontraba el personal policial de la Comisaria Tercera, sin embargo a pesar que le pedí que lo identificaran, no lo hicieron y esto lo debe saber el Fiscal Picón para que con total liviandad con que ordeno la Aprehensión del conductor del Vehículo con esa misma premura se constituya el personalmente con personal de secretaria para que en el domicilio de Navarro Dávila constate quien es la persona que Usurpación de Títulos y Funciones y que además porta un arma de guerra 9 milímetros. Es decir debe conocer el Fiscal Picón antes de adoptar cualquier medida que se trató de un procedimiento ilegal iniciado por un civil que mintió ser efectivo policial portando un arma reglamentaria y que como lo dije le cruzo la motocicleta a este vehículo de color blanco, hizo descender al conductor, lo golpeo en la cara y le quito la documentación. Quiero destacar que se presentó un efectivo policial de la Comisaria Seccional Tercera a quien le di todos mis datos personales como abogado y le aclare que lo hacía como abogado particular del conductor del vehículo, y antes de retirarnos por un pedido expreso mío le pedí que nos constituyéramos a la comisaria tercera, le dije al personal de la tercera que individualizara y trajera a la persona que trabaja para Navarro Dávila y no lo hicieron. Incluso en la Avenida Aconquija, antes de llegar al Parque Guillermina me baje del vehículo en el que estaba y le dije al personal policial que venía en la camioneta asignada a esta seccional que individualizaran y trajeran nuevamente a ese sujeto que trabaja para Navarro Dávila y no lo hicieron, y por tercera vez en la esquina volví a decirles lo mismo, que lo fueran a buscar en la camioneta e incluso me ofrecí que me llevaran porque tengo las fotos y tampoco lo hicieron, por lo que acuso a NAVARRO DAVILA del DELITO DE VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO o de los que surgieran de la Investigación porque podría tambien encontrase incurso en delitos de competencia Federal por evasión Tributaria e incluso la Ley Nacional de Empleo Nº 25.013 y tambien denuncio a un sujeto que si hasta ahora no conozco el nombre es porque personal de guardia de esta seccional se negó a individualizarlo pero lo acuso por los delitos de Usurpación de Titulo y Honores, portación ilegal de armas de guerra, privación ilegitima de la libertad, retención ilegal de documentación y secuestro ilegal del vehículo, sin perjuicio de otros delitos que puedan surgir durante la investigación. Finalmente solicito se me expida una fotocopia simple de esta denuncia a fin de presentar un HABEAS CORPUS a favor del conductor del vehículo víctima de esta persona que trabaja en negro para Navarro Dávila, y tambien pido que con carácter de urgente se ponga en conocimiento a la Unidad Fiscal de Flagrancia, al Fiscal Picón y a la Unidad de Delitos Complejos, y me pongo a disposición del Fiscal Picón para que por la vía mas rápida me reciba declaración. Que es todo lo que tengo para exponer.-

Informa: Comisario Principal GOANE JORGE (Jefe de Comisaria), Oficial Principal Fernández Lucas (Representante Superior) y Oficial Auxiliar Moyano Raul (Auxiliar de Turno)

Fuente: Contexto