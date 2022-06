Continuará con prisión preventiva el acusado por el femicidio de Rocío del Milagro Godoy

Este miércoles, 15 de junio, el juez hizo lugar al pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), con adhesión de la querella, y declarar inadmisible el recurso de apelación planteado por la defensa técnica del imputado en contra de la resolución del 30 de mayo de este año, dictada por la jueza del Colegio de Jueces y Juezas del Centro Judicial Capital. Roberto Ángel Losseau (36) está imputado como autor del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, es decir, femicidio.

«Este MPF va a solicitar, en primer término, se declare inadmisible el recurso por carecer de fundamentos adecuados en orden a los requisitos legales exigidos por el ordenamiento procesal. En su artículo 303 relaciona la prisión preventiva y que las decisiones que se impongan en este tipo de restricción solamente podrán ser impugnadas cuando carezcan de motivación o se haya aplicado erróneamente un precepto legal. Por lo expuesto, no hay ninguna norma vulnerada o de errónea aplicación y tampoco se pudo demostrar cuáles son las razones que entiende que la sentencia atacada no tiene motivación. Los agravios giran en torno a que la jueza no tuvo en cuenta elementos de prueba colectados durante la investigación y vuelve a exponer cuestiones planteadas en oportunidades anteriores, reiterando sólo una discordancia de criterio y no, de cuestiones de fondo en cuanto a las evidencias. Es decir, no se reúnen los requisitos formales y propios de este remedio”, puntualizó el auxiliar de fiscal, Lucas Maggio.

La teoría de la Fiscalía

El 19 de octubre del 2021, cerca de las 16:00 horas, cuando Rocío del Milagro Godoy se encontraba en su domicilio en avenida Ernesto Padilla al 500 junto a su hijo de dos años y su pareja, Losseau, fue víctima de un ataque perpetrado por éste, quien con la intención de causarle la muerte le arrojó alcohol en la parte superior del cuerpo y con un encendedor la prendió fuego. La joven resultó con quemaduras graves en el 40% de su cuerpo, por lo que fue trasladada al hospital Padilla y luego al Centro de Salud, donde falleció el 29 de octubre del año pasado, como consecuencia de las lesiones sufridas. De acuerdo a la teoría investigativa, dicha agresión se dio en el marco de un vínculo de pareja traumático, donde la víctima sufría constantes humillaciones y reclamos, evidenciando una relación asimétrica de poder y sometimiento.

La reconstrucción

El martes 29 de marzo, desde las 15:30 y hasta las 21:30 horas, se desarrolló una medida de reconstrucción en el marco de la causa. La actividad fue encabezada por personal de la Fiscalía y del Departamento Criminalística del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del MPF, con la estrecha colaboración de Bomberos. También participaron efectivos de la Comisaría Tercera, División Homicidios de la Policía, personal de Operaciones Policiales D-3 y del 107.

Losseau narró su versión de lo sucedido esa tarde en el departamento ubicado en avenida Ernesto Padilla al 500, y a partir de eso, los peritos realizaron cuatro secuencias de simulación que buscan demostrar si sus dichos son verosímiles o no.

El acusado sostiene que ambos discutieron y ella lo hirió con un cuchillo; que luego la joven volvió del fondo del inmueble empapada con alcohol y usando un encendedor se prendió fuego.