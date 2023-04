Córdoba: un delincuente le disparó en el abdomen a una adolescente para robarle la mochila

Un episodio de violencia se registró este martes por la tarde en la ciudad de Córdoba, donde una menor de 15 años fue baleada en el abdomen por un delincuente que huyó corriendo tras robarle su mochila. El hecho ocurrió alrededor de las 19 horas en la intersección de las calles Aviador Kingsley y Pasaje Llanquelen, en cercanías al barrio Villa Los Filtros.

La secuencia fue advertida por el padre de la joven que, al escuchar los gritos y una fuerte detonación, salió de su domicilio y la encontró herida en el piso. Todo ocurrió mientras la adolescente volvía de la escuela.

La joven se encontraba camino hacia su casa, cuando un hombre la asaltó y le pidió que le entregara todas sus pertenencias. En ese momento, le disparó a quemarropa en el costado derecho del vientre y escapó corriendo con la mochila que diariamente usaba para ir a clases.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, la menor fue trasladada de urgencia en un vehículo privado al Hospital Eva Perón, donde recibió asistencia médica de manera inmediata y donde debió ser intervenida quirúrgicamente. De acuerdo al último parte sanitario, ahora permanece internada en terapia intensiva, en un estado de salud crítico.

En este marco, la Policía de Córdoba inició un operativo de seguridad en la zona en el que participaron patrulleros y en el que se solicitó la asistencia de las unidades especiales de la fuerza.

Si bien las causales del hecho aún están en investigación, el agresor -que se encontraba prófugo- “ya habría sido identificado”, según detallaron voceros del caso.

“Pude entrar a verla, pero lo único que falta es que se despierte. Le dije al doctor que quisiera hablar con ella, pero me dijo que no iba a poder porque no la querían despertar”, explicó Bernavé C., padre de la chica, en comunicación con El Doce.

“Nunca pensé que me iba a pasar, pero pasó”, agregó.

Fuente Infobae