Crimen del hincha de San Martín: cesó la prisión preventiva para el primer detenido por el caso

Este viernes, por pedido de la defensa técnica de uno de los acusados por el crimen del hincha de San Martín el juez actuante hizo lugar al cese de la prisión preventiva para el músico, de 27 años, e integrante de la facción conocida como “La Banda del Camión”. Es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios II del MPF, que dirige Carlos Sale, por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por haberse cometido en ocasión de un espectáculo deportivo, en calidad de coautor.

Durante la audiencia, la auxiliar fiscal, Luz Becerra, en representación del titular, estuvo de acuerdo con el planteo de los abogados defensores por los nuevos elementos que se sumaron a la plataforma fáctica y, por la cual, fue imputado, el pasado 21 de septiembre, Claudio Marcelo Roldán (47 años) cuando se dispuso la prisión preventiva por tres meses (que vencerá el 20 de diciembre).

«El 23 de septiembre realiza su exposición un testigo (que está con identidad reservada) quien refiere haber visto al otro coimputado (de 47 años) con un arma, la describe y sostiene que le pega en la cabeza a la víctima, y cincos segundos después escucha el disparo cuando vuelve a guardar el arma. Efectivamente entendemos que hay nuevos elementos desde la audiencia donde se dispuso su prisión preventiva y su participación (por parte del sujeto de 27 años). Por lo tanto, seguimos todavía en un estado primigenio de la investigación y es necesario mantenerlo sometido a este proceso pero con medidas de menor intensidad como lo ha pedido la defensa. Por nuestra parte, como MPF, vamos a agregar, a lo solicitado, la prohibición no solo de acercarse a la familia de la víctima (a un radio no menor a 500 metros, con rondas policiales diarias, a razón que el individuo vive a escasas cuadras de una de las viviendas) sino que también se abstenga de concurrir a los espectáculos deportivos de fútbol, para lo cual, entendemos oportuno se libre un oficio a la Liga Tucumana de Fútbol para que comunique también a la AFA acerca de la prohibición, en particular, a los partidos que dispute San Martín”, indicó en su exposición la representante del MPF e informó que en esos días que se realicen los encuentros de fútbol se deberá presentar en la comisaría de la jurisdicción donde se documentará un acta donde conste que no ha concurrido al partido.

“Esto no afecta su derecho a trabajar y si bien toca un instrumento en los partidos también lo hace con su banda musical en otros eventos. En base a la naturaleza del hecho que se investiga, no se lo está desvinculando absolutamente del proceso sino que por entender que los elementos han variado aún debe seguir sujeto al proceso. Por la calificación, entiendo prudente, solicitar estas medidas hasta el 20 de diciembre cuando se vence la prisión preventiva del otro coimputado, y ver donde estamos posicionados, de acuerdo al avance del proceso”, recalcó la investigadora.

La formulación de los cargos

El hecho ocurrió el lunes 12 de septiembre del corriente año, entre las 18:30 y 19:00 horas, en la esquina de calles Frías Silva y Bolívar (del barrio La Ciudadela), cerca del inicio del partido, entre los clubes San Martín de Tucumán y Belgrano de Córdoba. En ese contexto, la víctima se encontraba en esa esquina con los integrantes de una facción de la barra conocida como “Peña de 9 de Julio”.

En ese momento, integrantes de “La Banda del Camión”, junto con otras personas se acercaron de modo agresivo a exigirles que se retiren de esa esquina, a razón de una vieja enemistad y por motivos que se investigan. En esas circunstancias, el sujeto de 47 años con intenciones de causarle la muerte le realizó un disparo con un arma calibre 9 mm en la región occipital derecha de la víctima, quien muere inmediatamente en el lugar por herida de arma de fuego. Posteriormente, los acusados se dieron a la fuga con otros integrantes de “La Banda del Camión”.