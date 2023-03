Crimen motochorro en La Reja: se le pusieron a la par y lo mataron para robarle la moto

Las cámaras de seguridad ubicadas sobre el cruce de Belisario Roldán y La Piedad, en la localidad de La Reja, en Moreno, fueron testigos directos de la crueldad de los asesinos. Los motochorros se pusieron a la par a la Honda XR 150 en la que viajaban Hernán Cocchiarella (39) y su pareja, y no dudaron en disparar a matar para llevarse la moto, aún cuando parte del cuerpo de la víctima quedó tendido debajo de su vehículo.

El crimen de Hernán Cocchiarella, que el próximo 7 de marzo hubiera cumplido 40 años, tenía una hija de 8 y trabajaba en el peaje de la Autopista del Oeste; ocurrió este domingo por la noche, un día después del asesinato del delivery Danilo Mercieri (20), al que mataron para robarle la moto en el partido de Quilmes el sábado pasado el mediodía.

“Estamos muy inseguros. Es un desastre. Me arrancaron la vida. Como padre le dije que venda la moto. Él no me hizo caso”, afirmó con lágrimas en sus ojos Luciano Cocchiarella en diálogo con el canal de noticias TN este lunes y luego contó que a Hernán ya le habían robado un vehículo hace unos meses.

El crimen ocurrió cuando la víctima iba junto a su pareja hasta la casa de la madre de la chica. Minutos antes, él había ido a buscar a su novia al trabajo. Fue en ese contexto que los motochorros los sorprendieron, informaron fuentes judiciales a la agencia de noticias Télam.

🚨 MOTOCHORROS ASESINOS

-Así dos delincuentes mataron a un hombre que circulaba con su pareja

-Le dispararon y le robaron la moto

-La víctima tenía 39 años

-La justicia pide datos para dar con los prófugos



📍La Reja, Moreno



Vía @Inforbanodiario pic.twitter.com/TTVQNu8Rad — Vía Szeta (@mauroszeta) February 27, 2023

Las cámaras de seguridad de la zona de La Reja donde ocurrió el ataque no dejan margen de duda sobre la mecánica de los homicidas: los dos asaltantes, que viajaban a bordo de una Honda Falcon negra, se pusieron a la par de las víctimas y balearon dos veces a Hernán “sin mediar palabra” para robarle el vehículo.

Según los registros de las cámaras de seguridad municipales, puede verse cómo los delincuentes alcanzaron a la víctima y le dispararon en movimiento en dos oportunidades. Tras los disparos, Hernán y su pareja cayeron sobre el pasto, junto a la moto. En las imágenes se ve que el joven ya no se movía, mientras su novia, desesperada, pedía auxilio.

En esa situación fue que uno de los delincuentes se bajó de la moto y tomó la Honda de Hernán: parte del cuerpo de la víctima había quedado debajo de su vehículo. Al delincuente poco le importó y huyó junto a su cómplice, quien manejaba la Falcon.

Tras un llamado al 911, una ambulancia llegó al lugar del ataque, pero Hernán ya no presentaba signos vitales. Según indicaron fuentes judiciales, la víctima recibió dos impactos de bala: uno en el hombro izquierdo, que quedó alojado en el pulmón, y otro en la boca, que fue hallado por los forenses que hicieron la autopsia en el cerebro.

A su vez, peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar del hecho, donde recogieron una vaina servida calibre .22. Este lunes, volvieron a la zona a hacer un nuevo rastrillaje.

La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Moreno-General Rodríguez, a cargo de la fiscal Luisa Pontecorvo, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad municipales y trabajaba para dar con los responsables del crimen. Ante eso, las autoridades solicitaron que testigos o vecinos puedan aportar información para esclarecer el homicidio se comuniquen al 237-410-3553.

“Mi hijo fue a buscar a la novia al trabajo. Cuando regresaban, estaban yendo a la casa de la suegra… No le dieron tiempo a nada, fue todo muy rápido”, dijo a la prensa el padre de la víctima. Y agregó: “Este es el paisaje de todos los días… A mí me robaron un montón de veces y no pasó nada. Esto es terrible. No tengo ganas de nada, pero esto se tiene que ver”.

Fuente Infobae