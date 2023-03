Declararon culpable a Hugo “El Ninja” Hidalgo por el doble femicidio de Punta Lara

Un jurado popular, integrado por seis hombres y seis mujeres, dictaminó que Hugo «El Ninja» Hidalgo es culpable por el doble femicidio de Punta Lara. El femicida asesinó y enterró en el patio de la casa que alquilaba a Maruja Pérez Chacón (50) y a su hija Shirley Cielo Barrientos (15) en el 2017. La votación fue por unanimidad.

La fiscalía, a cargo de Leila Aguilar, había solicitado una pena a prisión perpetua, por lo que ahora la jueza definirá cuántos años le corresponden al condenado en una próxima audiencia de cesura.

Hidalgo fue acusado por homicidio calificado agravado por mediar violencia de género con ensañamiento y alevosía (con respecto a Shirley) y de la misma calificación con el agregado del vínculo sobre el asesinato de su madre, Maruja Pérez Chacón.

El próximo 3 de abril, a las 11 de la mañana, se llevará a cabo la audiencia de cesura. Hay cinco días para ofrecer pruebas y tratar agravantes o atenuantes de la pena.

El juicio contra “el Ninja”

El debate que tuvo como jurado a una docena de ciudadanos comenzó el lunes al mediodía, en la sede del Fuero Penal de La Plata y se extendió hasta este viernes por la noche.

Fueron jornadas intensas, cargadas de mucha emoción y por donde pasaron unos 40 testigos, entre peritos, familiares de las víctimas, ex compañeros de trabajo del acusado y allegados del detenido.

También contó con la presencia de Kimberly, hija y hermana de las víctimas, que viajó más de 3 mil kilómetros para estar en el juicio y poder verle la cara al asesino, quien durante todo el proceso juró ser inocente, y hasta culpó a sus exparejas de haber cometido el crimen diciendo que fue por celos.

La fiscal que llevó adelante el juicio y la acusación fue Leila Aguilar, mientras que el abogado que representó a la familia de las víctimas fue Eduardo Montané. Ambos pidieron perpetua para el asesino y aseguraron desde el primer día que él era el único responsable de los hechos.

La defensa de Hidalgo estuvo bajo el patrocinio legal de Lucas Bianco. El juicio por jurados fue moderado por la jueza Cecilia Sanucci, del Tribunal Oral y Criminal Nº 1 del Departamento Judicial de La Plata.

Las pruebas en contra de Hidalgo fueron contundentes y los testimonios de los profesionales dieron cuenta de que se trató de un hecho perpetrado con ensañamiento, mediado por el vínculo que Maruja y “El Ninja” mantenían casi en secreto. Del mismo modo, se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de las víctimas para matarlas a sangre fría y enterrarlas en el patio de su casa.

Una invitación que terminó en tragedia

Maruja Pérez Chacón, de 50 años de edad, y su hija Shirley Cielo Barrientos, de 15, ambas de nacionalidad peruana, desaparecieron el 28 de enero del 2017 en Ensenada.

Esa noche, ambas comentaron a sus allegados que iban a tener una “picada” en la casa de dos plantas donde vivía “El Ninja”, en la columna 319 del barrio Piria. Él fue el último en verlas con vida.

Sus cuerpos fueron encontrados el 7 de febrero, a casi un metro bajo tierra. En el mismo lugar hallaron las pertenencias de las mujeres, y el cuchillo con el que las mató.

A Maruja la asesinó de 15 puñaladas, pero la herida mortal se produjo con mucha fuerza en la médula espinal. Mientras que a Shirley le propinó un golpe en la cabeza, la apuñaló y la enterró aún con vida, por lo que murió por asfixia por sofocación. La menor estaba sin ropa interior y envuelta en una bolsa negra sobre una frazada, al igual que su mamá.

Un mensaje sospechoso y una fuga apresurada

Tras el hecho, el principal sospechoso escapó del lugar, llevándose sus cosas y vendiendo todo lo que pudo en tan poco tiempo. Incluso, las fotos periciales tomadas en su casa dan cuenta de una fuga apurada. “Habían quedado cosas, pero lo más necesario no estaba. Se nota que se fue rápido, pensando en volver a buscar lo que faltaba”, dijo un profesional en criminalística que brindó testimonio.

“Me mandé una macana”, le habría dicho Hidalgo a uno de sus compañeros de trabajo antes de escaparse al norte del país. El hombre renunció a su empleo como electricista, compró un pasaje de micro y se fue el domingo 4 de enero del 2017, a las 3 de la mañana, hacia Misiones. Antes de renunciar le dijo a sus colegas que “no iba a zafar muy fácil de esta”.

“La última vez que lo vi me dijo que se iba porque si lo encontraban le iban a dar perpetua. Le pregunté si había matado a alguien y me respondió que se había mandado una macana, que había mandado a desaparecer a algunas personas y que no iba a zafar fácil de esta”, contó uno de ellos en la testimonial que brindó durante el juicio.

Un vecino que vivía al lado de la casa de la madre del acusado dijo también que lo cruzó un día antes de fugarse: “Lo vi angustiado, con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que tenía pasaje para irse el domingo a las 3 a.m., pero no le pregunté a donde iba. Lo que sí le pregunté es por qué y me dijo que tenía algunos problemitas. Dijo que descartaría su celular y empezaría una nueva vida”.

Se cree que Hidalgo intentó buscar refugio en Paraguay, donde había estado preso por una causa de trata de personas. “El Ninja” llegó hasta un hotel a 45 kilómetros de la ciudad de El Dorado, donde fue atrapado.

Con la intención de ocultar un sugestivo tatuaje en uno de sus brazos, salió a la calle con una camisa de mangas largas, en plena ola de calor. Eso llamó la atención de los oficiales de la policía, quienes lo reconocieron y lo detuvieron.

