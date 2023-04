Delincuentes mataron a un policía y a un empleado en un intento de robo

Un trágico hecho ocurrió este jueves en la localidad bonaerense de Zárate. Al menos cinco delincuentes ingresaron a robar a una carbonera y en un enfrentamiento con la Policía asesinaron a un efectivo y a un empleado del lugar. Dos personas fueron detenidas.

El hecho se produjo alrededor de las 20 en un comercio ubicado en el kilómetro 13 de la ruta provincial 193, a donde los agentes se dirigieron tras ser alertados por una vecina acerca de un robo en el lugar.

Al acercarse a la vivienda, desde el interior efectuaron disparos que impactaron en dos efectivos que participaban del operativo. Uno de ellos, Osvaldo Osmar Cantero, de 25 años, recibió un balazo en el pecho y fue trasladado rápidamente en patrullero por sus propios compañeros hasta el hospital Virgen del Carmen, pero murió en medio de una intervención quirúrgica.

Por su parte, el sargento Ezequiel Romelio debió ser trasladado en un auto particular con una herida en la pierna derecha, aunque se encuentra fuera de peligro. Asimismo, un empleado del comercio, Luciano Padrón, de 22 años, recibió un disparo en la cabeza en medio del tiroteo y murió en el lugar.

Fueron detenidos dos de los atacantes y se continúa con la búsqueda de los otros tres prófugos.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se hizo presente en el lugar donde ocurrió la balacera.

“Tenemos poca información por ahora, pero lo que sabemos es que entró un llamado al 911. Cuando fueron al lugar tres patrulleros y tres motos, los (asaltantes) recibieron con más de 50 tiros. Lamentablemente a uno de los camaradas le pegaron en el corazón y se sabe que eso es tremendo. Ahora vamos a acompañar a los familiares y tratar de encontrar a los delincuentes”, dijo el ministro de Seguridad bonaerense.

Habló la madre del policía que fue asesinado por los asaltantes

La madre del policía de 25 años que fue herido durante la balacera con los asaltantes y que murió en el hospital fue entrevistada por TN y dio detalles de la investigación. “Hablé con la fiscal y le dije que quiero que me digan la verdad y que esto sea en vano. Mi hijo daba la vida por sus compañeros y hacía cuatro años que trabajaba en la policía bonaerense”, explicó la mujer.

“Él podía haber estudiado otra cosa, pero quería este trabajo. Hablé con la fiscal y le pedí que no me mientan con los datos, porque se decía que ya habían detenidos pero ella me dijo que por el momento no habían atrapado a nadie. Y como todo está bajo secreto de sumario, no me pudo decir más”, dijo entre lágrimas la mujer que pidió que la investigación avance.

En cuanto a las detenciones a las que se refería la madre del policía, TN pudo recabar información sobre unos videos que circularon en los que quedó registrada una detención que hubo sobre la Ruta 9. Sin embargo, esas detenciones -hasta lo que se pudo averiguar por el momento- no estaban vinculadas con el asalto en la carbonería.

