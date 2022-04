Denuncia que su expareja la drogó y abusó de ella: el acusado es policía

“Él es un monstruo con el cual estuve 8 años”. Así, junto a una foto de su expareja, Paula Segurotti describió al padre de sus tres hijos, a quien recientemente denunció por drogarla y abusar sexualmente de ella en la ciudad de Mar del Plata. Después de hacer público su caso en las redes sociales, la joven madre aseguró que la contactaron otras 13 víctimas, “entre ellas una menor y su prima”.

Paula se había separado de su esposo en febrero, cuando se enteró de que este había tratado de abusar de una nena de 14 años. Después de negarle en varias oportunidades que viera a los hijos que tienen en común, el 23 de marzo pasado el hombre la convenció por fin de pasar un rato por su casa y fue cuando ocurrió el presunto ataque.

“Cuando llegó trajo dos cuartos de helado, uno para ellos (los hijos) y otro para mí. Luego de comer el helado comenzó a darme sueño y no me permitió convidarles a los chicos de mi pote”, declaró la mujer en diálogo con El Marplatense.

De acuerdo a su relato, llevó a los chicos a su cuarto y a partir de allí, no recuerda más nada. Cuando abrió los ojos, contó, ella estaba acostada con el acusado encima suyo. Paula necesitó procesar lo que había pasado casi todo un día, hasta que se animó a llamarlo y preguntarle si la había drogado.

“Al principio lo negó luego me dijo: ´Sí, te puse algo en el helado´. Ahí entendí que me había violado y drogado. Me fui de la casa, le conté a mi psicóloga y a mi hermana, y realicé la denuncia”, detalló.

Para cuando la policía llegó, cerca de las 12 de la noche del día siguiente al presunto abuso, el resultado del análisis de sangre que le hicieron dio negativo. Y advirtió: “El algodón que me pasaron por la pierna para saber si tenía restos de semen no se analizó. Desde Policía Científica no me dieron los motivos, pero él tiene muchos conocidos ya que trabajó allí”.

A raíz de la denuncia, Paula consiguió una restricción de acercamiento hacia ella y hacia sus hijos por parte de este hombre. En tanto que la exposición en las redes sociales fue una suerte de disparador para que otras víctimas se pusieran en contacto con ella.

“Hasta el momento somos 14 chicas, una es menor y otra es su prima quién sí se animó a denunciarlo. No todas tuvieron acceso carnal, pero sí abuso. Él sigue en libertad, es policía, le quitaron el arma y está de baja”, concluyó.

