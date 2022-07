Denunció que su expareja la abusó y atropelló, pero él está libre tras pagar una fianza

El agresor era su profesor de música y la hostigaba desde que tenía 13 años. A pesar de varias denuncias, ella aseguró que la policía no actuó a tiempo porque “él tiene contactos en el poder”.

Un hecho aberrante conmueve a la localidad de Belén en Catamarca. Una joven denunció que su exprofesor de música abusó sexualmente de ella frente a un amigo, la atropelló y la dejó en coma. El agresor continúa libre y la víctima asegura que la policía lo cubre.

En una desgarradora carta que fue publicada en la página de Facebook Ni Una Menos Tinogasta, la joven, que hoy tiene 23 años, contó el infierno que vivió junto a Arnaldo Aguiar.

Vale, como se presenta en el posteo, aseguró que el docente la hostigaba desde que tenía 13 años y asistía a una escuela rural.

En su relato, detalló que a los 17 años, en 2016, se radicó en la ciudad de Belén para estudiar y trabajar como empleada doméstica. Como el profesor seguía dando clases en el pueblo, era frecuente que su familia le enviara encomiendas con él.

En esas situaciones, el sujeto aprovechaba y trataba de seducirla. “Yo le decía ‘no, profesor, usted es grande y yo soy muy chica’”, escribió la joven quien aseguró que en ese momento el hombre tenía 47 años.

A pesar de sus reiteradas negativas, Aguiar insistía. “Me decía que acá en Belén las parejas son así, el varón es más grande que la mujer. Me volví a negar pero sus mensajes, sus llamadas y audios eran cada vez más seguidos y terminé cediendo en una relación con él”.

Fue allí cuando ella aseguró que comenzó la pesadilla. “Me prohibía ver a mis amigas, a mis compañeras, hasta incluso me prohibió ir a visitar a mis padres en el norte. Sin mi consentimiento llevaba a sus amigos borrachos al departamento donde yo alquilaba y me empezó a tratar mal delante de ellos”, detalló en el posteo.

“Empezó a exigirme que le cocinara, lavara y le planche la ropa y si me negaba me decía ‘dale pu… de m…, para eso sos mi mujer, vas a hacer todo lo que yo te ordene’ y me tironeaba del cabello”, expresó la joven.

Pero todo empeoró un día que llegó borracho a su casa junto a un amigo. “Me exigió que les cocinara y yo le dije que era tarde y les pedí que se fueran”, comentó la víctima y aseguró que el hombre seguía insistiendo mientras la insultaba. En un momento, el agresor la agarró del pelo, la tiró al piso y empezó a golpearla.

“Le pedía que me soltara pero en ningún momento se detuvo. Me tomó por la fuerza, me accedió carnalmente contra mi voluntad mientras su amigo le gritaba ‘dale, Facha, hacela cag…”, indicó Vale.

La mujer dijo que luego de la violación padeció serios problemas ginecológicos que le dejaron secuelas e intentó quitarse la vida. Además, denunció que buscó ayuda en la organización Ni Una Menos de Belén, pero una mujer perteneciente a la agrupación le respondió que no podía ayudarla porque era amiga del acusado y le cuestionó “para qué se fue a meter allí”.

Ante la falta de acción de la Justicia, se dirigió en varias oportunidades a la comisaría en busca de respuestas pero siempre le ponían excusas, hasta que se enteró que la denuncia nunca había sido elevada a la fiscalía porque los efectivos eran amigos del acusado.

Tras el abuso, la atropelló y quedó en coma

En enero de 2022, mientras realizaba compras en su moto, notó que un vehículo la seguía. Luego de esta situación no recuerda nada, solo que despertó siete días después en el Hospital Malbrán de la ciudad Capital. “Me dijeron que me habían encontrado en Artaza, ciudad de Belén, inconsciente, con mi moto chocada y con signos de violación. Al escuchar esto no podía creerlo, yo solo lloraba”, relató la joven.

En ese momento, Aguiar y su cómplice fueron imputados por abuso sexual y apuntados como los autores del choque que casi le costo la vida a la joven pero, a los pocos días, recuperaron su libertad bajo fianza.

“Tienen varias denuncias de distintos tipos y aún así los premian dándoles la libertad condicional. Ellos son famosos en la ciudad de Belén porque tienen una banda de música, porque tienen ayuda de los intendentes para pagar las fianzas y estar en libertad haciendo sus vidas normales. Hago público esto para que la sociedad tenga conocimiento y se pueda evitar cualquier hecho similar. Siento que cada día que pasa me quieren callar por el solo hecho de venir de un pueblito del Norte grande, por ser mujer y vivir en este lugar donde el machismo y el amiguismo son moneda corriente”, concluyó.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Belén.

