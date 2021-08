Desalojaron un “Pub” donde había 150 personas en pleno centro de la Capital

En la noche del sábado personal policial en conjunto con inspectores del IPLA, desalojaron un bar que funcionaba como “pub” en calle Mendoza al 1000 porque había 150 personas bailando y sin barbijos.

En el marco de los controles preventivos que se realizan a diario para hacer cumplir las medidas sanitarias emitidas por el COE, los efectivos de la Comisaria Primera llegaron y observaron que el lugar estaba desbordado, había música, luces y no estaban respetando las disposiciones sanitarias correspondientes. Además, por orden de la Justicia fueron secuestrados equipos de luces y sonidos.

“Antes de la medianoche el personal llegó al lugar donde habló con el dueño y le explicó que no estaba permitido este tipo de evento, porque el local no estaba habilitado para esa cantidad de personas, no había distanciamiento y tampoco estaban usando barbijos. El hombre de 43 años colaboró y se desalojó el lugar sin problemas, pero no fue clausurado por el IPLA”, explico el comisario Alfredo Díaz, quien supervisó los controles del sábado por la noche.

La Fiscalía de Decisión Temprana dispuso que no se adopten medidas contra los clientes del local, pero si se iniciarán acciones legales contra el dueño del mismo, por infracción al Artículo 205 del Código Penal de la Nación. Por otra parte, los efectivos secuestraron una netbook utilizada para poner música, al igual que todos los equipos de sonido.