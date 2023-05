“Descansá en paz Coqui, que ya bastante sufrimos todos”: el posteo de Miguel Torrén tras el crimen de su hermano

“Hoy me toca despedir a mi gran hermano… Todos desearían tener un hermano que dé la vida por uno y él así era, de chico me cuidaba y de grande también”.

Así comienza el mensaje de despedida que publicó en su historias de Instagram Miguel Torrén, jugador de Argentinos Juniors, para su hermano José Sixto (42), acribillado a balazos en las últimas horas en un pasillo ubicado al lado del tejido perimetral de la Unidad Penitenciaria Nº 5, en el extremo Oeste de Rosario.

Se trata del cuarto hermano del futbolista que muere en circunstancias violentas.

“Tenía virtudes y unas no tantas, pero yo me quedo con las anécdotas y cosas que pasamos juntos de chicos y de grandes. Era el que se alegraba por mis triunfos, por mi familia… El que me decía: ‘Yo no pude, pero vos sí y yo soy feliz con eso’”, continuó el texto del defensor, que fue acompañado de fotos de los dos hermanos juntos y abrazados. José llevaba puesta la camiseta de Argentinos Juniors es una de las imágenes.

“Descansá en paz, Coqui, que ya bastante sufrimos todos y cada uno lleva su dolor como puede. Te amo y gracias por amar a mis hijos”, finalizó el posteo de Torrén este domingo por la tarde.

Según los datos obtenidos en el lugar del crimen, los sicarios que balearon a José Torrén llegaron en dos motos, frenaron en un pasillo que separa un asentamiento irregular del predio en el que funciona la Oficina de Recepción de Detenidos (NdeR: conocida como Order) y la Unidad Penitenciaria N° 5, y comenzaron a llamar a “Coqui”. Ni bien se asomó, recibió los disparos.

El cuerpo del hermano del futbolista tenía cinco orificios de arma de fuego en el tórax y otros cinco en la espalda, que corresponden al ingreso y egreso de las balas, según explicaron investigadores policiales. Peritos forenses incautaron en la escena cinco vainas servidas, que serían calibre .380 y que serán enviadas a analizar.

La investigación la encabeza el fiscal Patricio Saldutti de la Unidad de Homicidios Dolosos, quien ordenó a la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) la toma de testimonios a vecinos y el relevamiento de las cámaras que tiene la cárcel y que hay en ese sector Oeste de Rosario.

Miguel Torren, jugador de Argentinos Juniors

El Departamento Rosario acumula 129 homicidios dolosos en lo que va del año, según el Observatorio de Seguridad Pública. Del número de asesinatos registrados, 26 ocurrieron en enero, 32 en febrero, 22 en marzo, 22 en abril y 27 en mayo.

Cuatro hermanos muertos en episodios violentos

Walter Alberto Torrén (32) fue el primer hermano del defensor de Argentinos Juniors que fue asesinado. El 24 de abril de 2010 en Qompi y Aborígenes Argentinos, en la zona Oeste de Rosario, se trenzó a golpes con un hombre y un tercero que veía la pelea se acercó y le dio un tiro en la espalda que resultó mortal.

El segundo fue Gabriel Francisco Torrén (36), que fue hallado muerto el 21 de mayo de 2020 en Rolla al 4000, también en la zona Oeste y a tres cuadras del lugar donde fue atacado su hermano Walter.

José Sixto Torrén, de 42 años, fue baleado detrás de la Unidad Penitenciaria Nº 5

En un primer momento, se barajó la hipótesis de que a Gabriel lo habían golpeado otras personas en el marco de un conflicto por una casa, aunque luego parientes y vecinos señalaron que lo había atacado la Policía. No obstante, la autopsia realizada bajo el protocolo de Minnesota indicó que las lesiones que tenía el cuerpo no habrían tenido entidad para causarle la muerte.

Luis Anastasio Torrén (43) fue acribillado de seis disparos en Puerto Argentino al 4200, en barrio Toba, el 25 de agosto de 2021. Murió el 6 de septiembre, luego de agonizar por 12 días en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

Según trascendió por la información oficial del Ministerio Público de la Acusación, los gatilleros abrieron fuego desde una moto e hirieron al hombre en el tórax y en el abdomen.

La víctima fue acribillada detrás de la cárcel de la zona Oeste de Rosario

Fuente Infobae