Detuvieron a un hombre que abusaba de sus tres hermanitas con la ayuda de su padre

A mediados de mayo pasado, una nena de 12 años le contó a su madre el calvario que atravesaba junto a sus dos hermanas menores, de 10 y 5 años, en la vivienda familiar ubicada en la localidad bonaerense de Guernica. Así, la mujer presentó una denuncia.

En esa casa, según consta en el expediente a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, a cargo de la UFI N° 1 de Presidente Perón, F.D.M, de 26, años, abusaba de sus tres pequeñas hermanas con la complicidad de su padre, R.V.M. Los nombres completos de los imputados e imágenes son preservados con la Justicia para que no se establezcan vínculos con sus victimas y así evitar revictimizarlas.

El padre, de 60 años de edad, fue detenido la semana pasada y lo alojaron en una celda de la Comisaría de Presidente Perón, imputado por abuso gravemente ultrajante agravado en calidad de partícipe necesario, y como coautor del delito de corrupción de menor agravado por ser las víctimas menores de edad. Luego se negó a declarar ante el fiscal.

En la tarde del domingo, efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron también al joven, que era intensamente buscado luego de que se dispusiera una orden de arresto, en un operativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En su caso, la acusación es de abusos sexuales reiterados cuádruplemente agravados, por ser el autor hermano de las victimas; por ser portador de una enfermedad de transmisión sexual; por resultar un grave daño en la salud mental; y por realizarse entre dos personas (estos últimos agravantes son respecto de la víctima de 12 años). Y, al igual que a su padre, también se le acusa de corrupción de menores agravada respecto de las tres víctimas.

En su declaración en cámara Gesell, las tres víctimas relataron que su hermano realizó en reiteradas oportunidades tocamientos impropios en zonas genitales.

“Mi hermano me llevaba a la pieza de él, me sacaba toda la ropa, me tapaba la boca, y me tocaba por delante y por detrás. Me tocaba con el coso de abajo”, fue una de las escalofriantes revelaciones de una de las víctimas.

R. M. tras ser detenido. La Justicia peritará los mensajes y llamadas de su teléfono celular

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, los abusos se repitieron en varias ocasiones entre diciembre del año pasado y abril de este año. En ese lapso, F.M intimidó a las menores y las ultrajó en momentos en los que quedaba al cuidado de ellas en la casa localizada en el barrio Las Lomas.

La nena de 12 años, además, contó que en una ocasión su padre también participó de los abusos. Según relató la menor, en esa oportunidad R.M la sujetó de los brazos, le tapó la boca y la mantuvo retenida para que F.M la violara.

En el reconocimiento médico en el hospital Cecilia Grierson se comprobó que la víctima contrajo una enfermedad venérea y la existencia de lesiones compatibles con una violación. Los especialistas que asistieron a la mayor de las hermanas también comprobaron el daño mental que le causó lo ocurrido, a tal punto que ella manifestó haber intentado quitarse la vida en algún momento.

Con todas las pruebas reunidas, Condomí Alcorta solicitó las detenciones de los acusados. R.M cayó poco después y el fiscal ordenó también el secuestro y análisis de su teléfono celular. “En las llamadas entrantes y salientes, y en los mensajes de texto y de WhatsApp pueden surgir más elementos de prueba”, precisó una fuente cercana a la investigación.

Fuente Infobae