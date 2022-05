Detuvieron al sospechoso de asesinar a su mujer a golpes en la cabeza en Cañuelas

La Policía Bonaerense detuvo este miércoles al sospechoso de 49 años que era buscado como autor del femicidio de su pareja, asesinada este domingo en su casa de la ciudad bonaerense de Cañuelas. Se trata de Sergio Romero, quien estaba prófugo por matar a golpes de Susana Graciela Castillo (44): esta tarde fue capturado por la Policía en el cruce de las rutas 3 y 6.

Tras su captura, Romero quedó a disposición del fiscal Javier Berlingieri, de la UFI Nº1 de Violencia de Género de Cañuelas, a cargo de la causa por el femicidio de Castillo y que lo indagará en las próximas horas.

Fue el domingo por la tarde que se descubrió el homicidio. Uno de los hijos de Susana encontró el cuerpo sin vida de su madre sobre un charco de sangre en la cama de su casa: la mujer estaba desfigurada y con signos de haber sido asesinada a golpes en la cabeza.

La casa donde ocurrió el crimen, ubicada en el cruce de San Juan y Tristán Suárez, en el barrio La Verónica, era, según consignó la prensa local, una vivienda alquilada por el asesino. Sebastián, uno de los hijos de la víctima, relató ante los medios que su madre sufría violencia de género por parte de Romero, a quien calificó como “un violento”.

”Estoy hecho pedazos. Él siempre la golpeaba. Nosotros siempre le decíamos que lo deje. Él ya tenía una perimetral (que prohibía acercarse a su madre). Muchas veces le dije a mi mamá que no vaya más a verlo. Yo tenía la intuición de que esto no venía muy bien”, dijo el hijo de Susana en diálogo con C5N.

El joven relató que la noche previa al asesinato, su madre había salido a un boliche junto con Romero, tras lo cual llegó de bailar ebria y se acostó a dormir.”Él debe haber aprovechado la situación para matarla cuando estaba durmiendo. Después, se llevó todo. Lo único que dejó es el celular”, agregó.

Sebastián denunció que el sospechoso tenía antecedentes por violencia de género contra una ex pareja, que “era un prófugo de la Justicia” y que no sabe “qué hacía suelto”. ”Este hombre tenía una condena de 25 años y no sé qué hacía suelto. Él tendría que estar preso hace muchos años. Al muchacho no le importa nada”, indicó el joven.

Además, el hijo de la mujer asesinada aseguró que el sospechoso “tiene familiares policías”, consideró que lo estaban ocultando. No llegó muy lejos Romero: esta noche dormirá en un calabozo.

”Anoche nos enteramos que este tipo estaba en el barrio Peluffo, en la casa de un hermano de él. Le fue a pedir plata para irse de viaje a Paraguay. El hermano le dijo que iba a llamar a la Policía y él amenazó con suicidarse. Cuando llegó la Policía, dijeron que ya no estaba ahí”, relató antes de conocerse la detención.

Por su parte, la hermana de víctima, Mariela. publicó un posteo en la red social Facebook con una foto de la pareja, sobre la cual escribió: “Maldito cobarde mataste a mi hermana (…) Justicia por ella”.

