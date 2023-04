El empresario detenido por la muerte de la joven brasileña le escribió una carta a los papás de la víctima

El miércoles 5 de abril pasado, el empresario Francisco Sáenz Valiente pidió una hoja y una lapicera en la celda que ocupa en una de las comisarías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Luego se sentó sobre la estrecha cama en la que duerme y escribió una carta para los padres de Emily Rodrigues, la joven brasileña de 26 años que estaba en su departamento el jueves 30 de marzo en una fiesta after de consumo de drogas y murió luego de caer seis pisos al vacío en circunstancias que todavía la Justicia investiga.

En la carta el hombre de negocios asegura que la joven “se tiró” y que hizo “todo lo posible” para salvarla. Además, menciona los dos llamados que hizo al 911 previo a la caída de Emily. Esas comunicaciones fueron corroboradas, y quedaron asentadas en el expediente. Además, pide que se aclare su inocencia.

Sáenz Valiente amplió esta semana su indagatoria ante el fiscal Santiago Vismara y el juez Martín Del Viso, defendido por los abogados Rafael Cúneo Libarona y Facundo Orazi.

La ampliación de indagatoria se debió a la imputación del delito de supuestamente haber tomado acciones que provocaron la muerte de Rodrigues, sin definir cuáles, el presunto suministro de estupefacientes a las mujeres presentes en la fiesta y la tenencia de una escopeta que Sáenz Valiente tenía guardada dentro de un estuche, que se encontró en el allanamiento al lugar.

En la carta, el empresario se refiere al hecho como un “accidente” y una “tragedia” .

“Lamento mucho el accidente de su hija. Hice todo lo posible para evitar que salte por la ventana. Fue trajedia (sic) y llamé al 2 veces al 911 para pedir ayuda a la Policía”, comenzó Sáenz Valiente.

Los que menciona el empresario, no fueron los únicos llamados que se hicieron en el momento en que Emmily Rodrigues estaba a punto de caer. Juliana Magalhaes, la otra mujer que estaba en el departamento, hizo también cuatro llamados a emergencias, según quedó constatado en sus registros telefónicos.

Sáenz Valiente cierra la carta pidiendo por su inocencia: “Usé toda mi fuerza para salvarla. Desde la cárcel les mando mis enormes condolencias. Espero que se aclare mi inocencia”.

Los llamados de Juliana Magalhaes a emergencias

Mientras tanto, la Justicia avanza con la investigación para saber que pasó realmente aquella mañana en el departamento y los pasos judiciales se aceleran. El próximo martes concluye el plazo legal para que el juez Martín Del Viso resuelva la situación procesal de Francisco Sáenz Valiente En su indagatoria, así como en las llamadas al 911 que realizó antes de la muerte de Rodrigues, Sáenz Valiente afirmó que Rodrigues estaba “como poseída” y que comenzó a morder y atacar a los presentes, para luego arrojarse al vacío.

Por lo pronto, las pruebas en la investigación a cargo del fiscal Santiago Vismara son condicentes. La autopsia al cuerpo de Emmily, realizada en la Morgue Judicial por el tanatólogo Héctor Di Salvo, que detectó 27 heridas superficiales, múltiples fracturas y órganos desgarrados, determinó que todas las lesiones que sufrió la joven brasileña fueron compatibles con la caída que sufrió y que no había evidencias de maniobras defensivas de la víctima. Di Salvo reafirmó sus conclusiones ayer al ser citado como testigo. Después, están las declaraciones de las tres mujeres que estaban en la fiesta junto a Emmily y Sáenz Valiente: Juliana Magalhaes, oriunda de Brasil, a quien el empresario de la minería y el agro conocía de “la noche”, Dafne, una joven cubana y Lía Figueroa, una mujer argentina, con quien Sáenz Valiente tenía un vínculo de años y que dejó el departamento poco antes de que Rodrigues pierda la vida.

Todas coincidieron en lo mismo: que Emmily comenzó a perder el control, en lo que parecería ser un episodio psiquiátrico.

La declaración de Lia fue, quizás, la más completa en cuanto a detalles. La mujer dijo: “No sé qué le pasó a esa chica. Tuvo un cambio, una transformación, una transición. Veo que a Emmily le cambió la cara, los ojos, todo”. La joven brasileña “empujó a Francisco, él no dice nada cuando lo empuja. Francisco le dice ‘ya está, ya está, ya te descargaste, y Emmily se va para la cocina… Tuve miedo, percibí que algo malo había, un ambiente raro. Yo pensaba que Emmily podía ir a agarrar un cuchillo, no sé y pensaba que había que estar con ella, no había que dejarla sola”, siguió Lía.

“En ese momento Emmily estaba en una actitud sospechosa, me miraba de reojo, como que media mis movimientos. Como nadie me daba una explicación, yo fui y la encaré a Emmily, le pregunto qué había pasado. Ella me contestó: ‘¿Vos quién sos? A ver, ¿cómo te llamás?’ Me lo dijo furiosa, con una voz de monstruo, con los ojos para afuera. La chica estaba como en El Exorcista, no sé, me dio un re miedo, pensé que iba a agarrar un cuchillo y nos iba a matar a todos, encima arriba de la mesada había un cuchillo. Vi el vaso de vidrio en su mano y eso me alarmaba… En ese momento me puse adelante del cuchillo para que ella no lo agarre”, aseveró.

Con todos estos elementos, el martes el juez deberá decidir si Sáenz Valiente queda detenido acusado de homicidio o si continua el proceso en libertad. Sus abogados defensores no pidieron la excarcelación aún. Confían en que las pruebas demostrarán la inocencia de su defendido. Lía Figueroa y Dafne, otra mujer que fue parte de la fiesta, aseguraron que Rodrigues combinó tusi y cocaína, una mezcla que, señalan expertos, podría tener fuertes efectos adversos. Los resultados de las pericias toxicológicas se conocerán en dos semanas.

