“El Enigmático”, el campeón de boxeo que fue detenido por fracturarle la mandíbula a su ex novia

Un campeón sudamericano de boxeo de 37 años fue detenido en La Plata luego de amenazar y atacar a golpes a su ex pareja y romperle la mandíbula, informaron fuentes policiales a Infobae.

Se trata de Sergio Ariel Estrela, conocido como “El enigmático” en el ambiente de ese deporte. De acuerdo a la información, el boxeador citó a su ex novia, identificada como S.A.P, a almorzar a su casa para recomponer el vínculo.

La víctima accedió y, sin saber que se trataba de un engaño, fue a la propiedad ubicada en la calle 3 bis y 517, en la localidad de Ringuelet. Cuando estaban comiendo, Estrela amenazó de muerte a la mujer de 27 años y comenzó a golpearla de forma brutal.

Tras la golpiza, logró escapar y pedir auxilio. Visiblemente golpeada en el rostro y con sangre en su boca, denunció a su ex, que cuenta con antecedentes por violencia de género.

“Cortamos hace 5 meses aproximadamente con Sergio. La relación con él siempre fue conflictiva por su personalidad y consumo problemático de diversas drogas, como la cocaína. Siempre me robó cosas para comprarse droga, hasta le vendió la casa al papá para consumir”, contó la mujer en la denuncia, de acuerdo a TN.

Luego, detalló cómo fue el encuentro: “Me habló por Facebook y me dijo si podía ir a su casa, dado que su papá quería verme. Yo con el papá siempre me llevé bien y por eso decidí ir. Cuando llegué, me insistió en que me quede a almorzar. Yo accedí. En un momento del almuerzo, Sergio comenzó a gritarme, a insultarme. Estaba eufórico”.

En ese momento, S.A.P quiso huir. Tomó sus pertenencias pero el boxeador no le permitió dejar la vivienda. “No me dejó salir. Forcejeamos y cuando quise abrir la puerta, Sergio me dio golpes de puño en la mandíbula. Me caí al piso y me quedé como aturdida. Escuché un ruido como si se hubiese roto un hueso, no entendía nada”, precisó.

“No sé cómo hice, pero me levanté y salí corriendo. Justo pasaba un móvil policial. Ellos me asistieron y me tomaron la denuncia”, relató. Luego, los policías se dirigieron al domicilio del boxeador para detenerlo. Lo encontraron “agresivo y eufórico”. De acuerdo a las fuentes, Estrela continuaba amenazando a su ex ante los efectivos.

El agresor fue detenido y fue alojado en la comisaría 6° de La Plata, imputado por “lesiones agravadas y amenazas en contexto de violencia de género”.

En tanto, la víctima debió ser trasladada al hospital San Martín, con fractura de maxilar izquierdo. Por la grave lesión, deberá ser operada. En la causa que interviene la UFI N°16 y un Tribunal de Familia.

“El Enigmático” fue dos veces campeón sudamericano en 2011 y 2020, en la categoría super gallo. También ganó el cinturón Pluma de plata WBC en México 2011.

“En mi barrio hay que ser fuerte para sobrevivir. Mirame las manos: están llenas de cortes, ¿no? Son por todas las peleas que tuve. Comparadas con las de arriba del ring, no son nada, porque en el ring usás guantes y tenés un referí. En la calle me tuve que hacer fuerte, porque si cedés en algo, cagaste. Por suerte, encontré el boxeo. Me serenó, me sacó de muchas cosas. Voy a ser campeón mundial: acordate…”, había dicho Strela en una entrevista con El Gráfico, en 2011, cuando era una promesa para el boxeo.

