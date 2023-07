El lapidario informe policial de “Lecherita”, el delincuente que asesinó a puñaladas a un joven en General Pinto

El sábado pasado a las 6.34 de la mañana, Patricio Pacheco bajó de una combi en la plaza principal de General Pinto, una localidad bonaerense ubicada a 350 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El joven llegaba, junto a sus amigos, de una fiesta en una localidad cercana llamada Germania. Apenas Patricio pisó la vereda, se abalanzaron sobre él dos hombres con intenciones de agredirlo. Uno de ellos, llamado Leones Andrés Sancho, alias “Lecherita”, le clavó una puñalada en el pecho y luego escapó. La víctima murió luego de agonizar algunas horas.

Sancho fue atrapado por la Policía local a pocas cuadras del lugar y fue acusado de homicidio simple. A nadie en el pueblo le sorprendió la detención de “Lecherita”. Ya conocían su mala reputación y sus problemas con la ley. Lo que quizás no todos estaban al tanto es que, en total, suma una lista de 39 acusaciones previas en la Justicia.

Infobae accedió a un informe que consta en el expediente donde se detallan todas y cada una de sus causas. Son 6 fojas repletas de delitos. Pero lo más llamativo es el inicio de ese escrito. Se trata de una carilla entera donde la Policía Bonaerense describe quién es Sancho. Al leerlo, resulta insólito que nadie haya hecho nada ante un personaje, a las claras, sumamente peligroso.

El Servicio Penitenciario Bonaerense buscó en sus registros si “Lecherita” había pasado tiempo en algún penal provincial. No lo encontraron. Por lo pronto, no habría estado preso nunca en una cárcel de la provincia.

El documento confeccionado por la policía local, y que llegó a las manos de la fiscal Pamela Ricci, a cargo de investigar el homicidio, tiene el título de “Informe de concepto y solvencia”. Primero se plasman los datos personales del acusado y luego los efectivos hacen una especie de descripción en base al conocimiento previo que tienen de la persona y de la innumerable cantidad de veces que lo detuvieron o demoraron.

El informe policial de «lecherita»

“Costumbres: malas. Su vivienda es frecuentada por personas de mala reputación, por sus antecedentes penales y contravencionales que son bien conocidos en nuestra pequeña ciudad. Inclusive menores de edad. También suelen permanecer allí hasta altas horas de la noche, ocasionando ruidos molestos con sus motocicletas, consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes. Además, cabe mencionar que suelen ocasionar disturbios en lugares de esparcimiento nocturno”, dice el comienzo del informe.

Esta última línea no es menor, y se relaciona directamente con el homicidio de Patricio. Es que, según investiga la policía del lugar, el conflicto con entre los dos agresores y la victima comenzó en el boliche de la localidad de Germania.

“Aparentemente, el compañero del agresor le robó el celular a uno de los amigos de Patricio. Allí se dio una especie de pelea. Luego los atacantes se subieron a una moto y persiguieron la combi donde volvía la víctima y sus amigos. Cuando bajaron en Pinto fueron atacados. Patricio se llevó al peor parte”, explica una fuente de policial.

A pesar de las 39 causas en su contra y de que la Policía conocía bien cómo se comportaba “lecherita” a nadie le pareció prudente hacer nada para controlarlo.

El informe sobre la conducta del acusado sigue: “Suele conducir, junto a sus allegados, motocicletas a gran velocidad. Realizan maniobras sinuosas e intempestivas. También aceleraciones bruscas, ruidos molestos (explosiones) con caños de escape ruidosos (no permitidos), haciendo caso omiso a los llamados de atención policial y dándose a la fuga, poniéndose en peligro a sí mismo y a terceros”.

La víctima volvía de un cumpleaños, cuando fue atacado por Leonel Sancho

Luego de esto, los oficiales que confeccionaro el informe hacen una descripción detallada de los 39 delitos.

El primero de ellos lo cometió en el 2012, cuando sólo tenía 14 años, un caso de lesiones leves contra una mujer. El último, antes del crimen, se produjo el fin de semana pasado, en la madrugada del domingo 2 de julio, cuando golpeó a un hombre en otro boliche.

Antes de finalizar el documento, se refuerza la idea de que todos sabían lo peligroso que era este hombre, pero nadie hizo nada: “Sus antecedentes penales y contravencionales son de publico conocimiento, ya que nuestra comunidad resulta ser relativamente pequeña. Esto le ha valido una muy mala reputación, hasta el punto de que resulta incomoda su presencia entre el común de la gente”.

Otro fragmento del informe policial sobre Leonel Sancho

Por el momento, el crimen de Patricio Pacheco tiene sólo a Sancho como detenido y único presunto responsable. La imputación es por homicidio simple. Sin embargo, Infobae supo de fuentes cercanas al caso que “Lecherita” habría estado acompañado de otra persona.

María Elena, la mamá de Patricio, cree que del crimen de su hijo participaron las dos personas y pide justicia: “A mi hijo no lo mató solo ‘Lecherita’, el otro también fue. La fiscal no hace nada y no lo detiene. Mientras tanto esa persona vive acá en Pinto y me lo puedo cruzar en cualquier momento”.

Al momento de su indagatoria, Leonel Sancho, sólo dijo una palabra: “Era mi vida o la de él”. Las cámaras de seguridad que registraron el hecho, muestran algo bien distintos. Una agresión directa.

Fuente Infobae