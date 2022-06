“El lobo es malo”: detienen a un profesor acusado de abusar de chicos en una escuela primaria

Un profesor de educación física de Gobernador Virasoro, en la provincia de Corrientes, fue detenido este jueves por una serie de denuncias por abusos sexuales que presentaron los padres de chicos que tienen entre cinco y siete años y asisten a la Escuela Normal “Paula Albarracín de Sarmiento”.

El hombre quedó imputado del delito de abuso sexual simple, agravado por su condición de guardador.

La investigación se disparó el lunes con la denuncia que realizó la madre de una nena que cursa segundo grado. La mujer refirió que su hija le contó que el docente organizaba supuestos juegos en los que la había manoseado junto a otros compañeritos.

La estrategia denunciada se basaba en encubrir los ataques sexuales con presuntos «juegos divertidos». Uno de ellos consistía en que los chicos debían escapar de un lobo para que no los atrape y coma. El lobo no era otro que el profesor, que aprovechaba la diferencia física para capturar a los niños y manosearlos, incluso por debajo de la ropa, según las denuncias.

Preocupada por el relato de su hija, la mujer recurrió al grupo de WhatsApp de padres para alertar a los demás. A partir de entonces las denuncias se fueron sucediendo una detrás de otra hasta este jueves a la tarde, cuando un fiscal dispuso la detención del profesor.

Algunos chicos también contaron que el docente los sentaba su regazo y tocaba sus partes íntimas. Una de las madres reveló que a su hija el profe la sentó en sus rodillas y le cantaba una canción del tren. “Cuando le pregunté si la había tocado en las piernas o la cola, ella me dijo que le había metido la mano dentro del pantalón”.

Pero no sólo las nenas fueron blanco de los presuntos ataques sexuales del docente. La madre de un varón reveló que su hijo le refirió que esos hechos ocurrían desde hacía bastante tiempo. Y que les pedía que no contaran nada de lo que sucedía porque “el lobo es malo» y era «un secreto que debían mantener”.

Danisa, la mamá de una nena de siete años, sostuvo que “mi hija me dijo que todo ocurría cuando las clases se daban en un salón. Que el profesor les ayudaba a hacer el rol hacia adelante y hacia atrás y aprovechaba para tocarles la cola, la entrepierna y el pecho. Ella no me contó nada del juego del lobo feroz, pero otras mamás me dijeron que sus hijos sí hicieron referencia a eso”.

Otra madre contó que su hijo, que asiste a primer grado, reveló que el profesor jugaba a la mancha y a la escondida con los alumnos. Hasta allí todo podría ser parte de la dinámica de una clase en la que se busca el movimiento y la coordinación de los chicos, pero el pequeño dijo que aquellos que no se sumaban a la propuesta, debían soportar cosquillas y toqueteos del docente. El chico admitió que incluso en varias ocasiones el docente le tocó sus partes íntimas.

Hasta este viernes eran más de 20 los padres que se presentaron en la Seccional Primera de Virasoro para denunciar los ataques sexuales, aunque los casos fueron agrupados y quedaron resumidos en tres sumarios policiales. Y se cree que el número podría incrementarse con el paso de los días.

El caso es investigado por el fiscal Julio Cazarré y la jueza de Garantías Silvina Benítez, quien ya dispuso la realización de Cámara Gesell para las víctimas. La próxima semana el detenido, identificado como Gustavo Escobar, sería llevado a audiencia de imputación.

El abogado Eduardo Etchegaray Centeno se constituirá en las próximas horas como querellante de algunos de los padres que denunciaron los abusos. “Estamos iniciando la investigación y la situación de este docente podría agravarse porque una de las nenas contó que hubo acceso carnal. En ese caso ya estaríamos ante un caso de abuso sexual gravemente ultrajante”, sostuvo.

Fuente Clarín