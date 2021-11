El ministro de Seguridad habló del crimen del odontólogo: “la hipótesis mas fuerte es la sentimental”

Ayer por la tarde finalmente la Policía de Tucumán halló el cuerpo del odontólogo Oscar Marcial en la zona de Villa Padre Monti, departamento Burruyacú. El hallazgo se produjo a 60 metros de la Ruta 305, en el kilómetro 52, altura de la Virgen del Volcán, en el camino que conduce a Río Nío.

El cuerpo, que se encontraba en estado de descomposición, habría sido arrojado unos tres metros hacia abajo, en el monte, y fue reconocido por el hermano del odontólogo, Luis Marcial. El empleado policial, Mariano Vizcarra, quien quedó detenido ayer luego de que confesara ser el autor material de la desaparición de Marcial, fue trasladado por el CERO hasta el lugar y fue quien indicó dónde había sido arrojado el cuerpo.

El acusado se había presentado primero ante la Policía para realizar una confesión y desde allí se arbitraron los medios para ponerlo a disposición ante la Justicia. Esto lo había confirmado el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, durante la mañana ayer , luego de entrevistarse con los familiares del odontólogo para ponerlos al tanto de las últimas pistas del caso que terminaría con la confesión del involucrado.

“Había desaparecido y se cree que ese día, al día siguiente de su cumpleaños, sería el día que falleció. Eso lo va a determinar la autopsia. Me imagino que parcialmente va a estar hoy. Eso son datos que tiene el fiscal”, comentó este jueves Agüero Gamboa, ministro de Seguridad, en diálogo con Radio LV12. Agregó que esta mañana temprano comenzó la autopsia. Explicó que se sacan muestras para ser analizadas por los Laboratorios de Patología y Toxicología. Ese proceso hace que se demore un poco más la autopsia, pero el fiscal irá teniendo resultados parciales.

El ministro contó que en el lugar donde fue hallado el cuerpo de Oscar Marcial, se secuestraron una toalla y ropa, Y además el ECIF (Equipo Científico de Investigaciones Fiscales) revisó todo alrededor del lugar haciendo fotografías y viendo las huellas del estacionamiento del vehículo.

Sobre el policía Vizcarra, el funcionario dijo que hoy está previsto que declare ante el fiscal Carlos Sale y el juez. En la audiencia seguramente el fiscal le va a imputar un delito. “Ayer fue como un acta de colaboración junto con su abogado”, detalló Agüero Gamboa, y añadió que con esa manifestación contó donde estaba el cuerpo.

El ministro destacó que había muchos recursos y mucho trabajo policial tratando de encontrarlo. “Sabíamos que había salido de su casa a buscar una torta y por algún motivo se desvió del camino”, expresó el titular de la cartera de Seguridad. Al tiempo que dijo que se está reconstruyendo para atrás desde el momento que se encontró el vehículo de Marcial y tratando de determinar cuál fue el recorrido.

Hipótesis de la muerte

Sobre las hipótesis de la muerte de Oscar Marcial, el ministro dijo que “la mas fuerte es la hipótesis sentimental. Ellos mantenían una relación sentimental”, sostuvo.

La hipótesis relacionada al dinero está descartada. “De dinero no, porque él no salió con mucho dinero de su casa, las cuentas bancarias no fueron tocadas o sea que no hubo un vaciamiento de la cuenta ni un dinero extraído”, explicó.

También se está investigando el entorno de Vizcarra para saber si alguien lo ayudó, “porque por más que sea pasional podría haber pedido ayuda”.

