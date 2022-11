El novio de Eliana Pacheco volvió a postear en Facebook desde el penal: “No vamos a parar hasta que se sepa la verdad”

Maximiliano Fabián Videla, el novio de Eliana Pacheco, la joven de 24 años asesinada días atrás en La Plata, volvió a escribir desde la Unidad Penitenciaria 26 de Olmos, donde cumple una condena a ocho años de cárcel por homicidio, con el beneficio de salidas transitorias.

El viernes pasado, mientras el cuerpo de su novia asfixiada hasta la muerte con bollos de papel en la garganta era encontrado en un zanjón de una zona de quintas, la Policía Bonaerense había allanado su celda y secuestrado su teléfono celular —además de otros seis en manos de sus compañeros de encierro— en una investigación por el robo a punta de pistola cometido a comienzos de noviembre, precisamente, durante una salida transitoria. El fiscal Álvaro Garganta ordenó allanarlo en su pabellón y se le incautó el teléfono, que será peritado en los próximos días.

Sin embargo, este martes a las cuatro de la mañana, Videla volvió a publicar por primera vez tras el hallazgo del cuerpo en su cuenta de Facebook, una red social que no le está permitida usar a detenidos. Posteó dos mensajes extensos con palabras de amor para su novia y pedidos de justicia por el crimen.

“Te extraño a cada segundo, vida, no paro de pensarte amor, tenía ganas de escribirte lo que siento. Por más que hablen cosas que no son que nunca nos importó por que éramos el uno para el otro”, escribió en el primer posteo que acompañó con fotos junto a Eliana. “No paro de pensarte un segundo, te amo más que a mi propia vida, te prometo que vamos hacer justicia, no vamos a parar hasta saber la verdad. Te lo juro por mi vida”, agregó.

Unos minutos después subió otra foto con un crespón negro y el nombre de su novia. “Gracias a toda la gente que nos ayudó a buscarla, que compartió, que hizo lo que pudo”, continuó. “Uno no elige de quien se enamora, si te brindan amor puro y sincero no importa tu pasado. En vez de hablar de la gente peleen para que dejen de pasar estas cosas, que para los hijos, la familia, es doloroso porque no saben lo que uno siente”.

Mientras tanto, la fiscal Virginia Bravo, titular de la UFI N° 7 de La Plata, que investiga el crimen, sigue enfocada en la búsqueda del celular de la víctima, que podría ser un elemento de suma importancia en la pesquisa y confirmó que se están ampliando las declaraciones testimoniales de familiares y el entorno. También se analizan informes telefónicos y se trabaja sobre los resultados de la autopsia. Por lo pronto, hay una serie de hipótesis planteadas que no trascenderán hasta que no tengan la fuerza probatoria suficiente, aseguran fuentes del expediente a Infobae. Si Videla es un sospechoso, por lo menos, no trasciende de la causa.

La familia de Eliana nunca apuntó contra Videla. Liliana, la madre de la víctima, contó además que la pareja había sacado un turno para casarse legalmente el próximo 14 de diciembre.

La manera en la que fue asesinada Eliana, madre de dos niños, fue denigrante: el informe forense confirmó que el asesino obstruyó su laringe introduciendo bollos de papel en la garganta, lo que provocó una sofocación. También tenía una lesión cortante en la cabeza aparentemente producida por un golpe.

Un hombre fue identificado como una de las últimas personas en ver con vida a Eliana y que quedó filmado mientras mantenía una conversación con ella en la puerta de un galpón en el que funciona una feria el domingo 20, pasadas las 18, en el cruce de las calles 208 y 52, de la localidad platense de Olmos.

Este hombre es un quintero de nacionalidad boliviana que vive a dos cuadras del lugar del hallazgo del cuerpo. Sin embargo, fue descartado como sospechoso. Su vivienda fue allanada, con resultado negativo. La fiscal Bravo considera ese encuentro como puramente circunstancial.

Fuente Infobae