El papá de los hermanos del nene asesinado: “Me duele como si fuera mi hijo”

Salomón nació el 4 de octubre de 2019 en Neuquén capital. Su mamá lo bautizó con su apellido y del padre nada se sabe. Si se conoce que el padre de los dos hermanos más grandes vive en la provincia de Santa Fe y que el padrastro era el padre del bebé de apenas 4 meses, hijo en común de la pareja. Actualmente los tres hermanitos están al cuidado de una institución gubernamental; mientras la investigación por el crimen sigue su curso.

Precisamente Mariano Gutiérrez, el papá de los dos nenes más grandes, de 4 y 5 años, quien vive en la localidad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, está desesperado por viajar a Neuquén capital para ver a sus hijos. «Estoy viendo que me den una mano para los pasajes, lo que más me importa son mis hijos», expresó Gutiérrez en declaraciones a FM Nova 101.3 de la capital neuquina.

El hombre indicó que se separó de la madre de sus hijos porque era una relación muy violenta. «Nos llevábamos re mal. Era mutua la violencia, yo le pegaba a ella y ella me pegaba a mi, pero ella no tenía voluntad de cambiar, por lo que agarre mis cosas y le dije que no me vería nunca más», relató Gutiérrez y agregó que a través de su padre, le enviaba la cuota alimentaria por sus hijos.

«Alicia le pegaba mucho a los nenes y se drogaba mucho. Desde que me fui no tuve ninguna clase de contacto más con ella. Trataba de comunicarme con los chicos y ella me bloqueaba, las pocas veces que me dejaba hablar era cuando le pasaba plata», confió el hombre, quien indicó que sus hijos están en una institución del gobierno por el momento.

Respecto al presunto abusador y asesino resaltó: «No lo conozco, ni lo quiero conocer. En pocas palabras, si lo cruzo, lo mato».

“La muerte de Salomón me dolió como si hubiese sido hijo mío. Lo siento mucho por el papá de Salomón. Mi más sentido pésame para él”, dijo Gutiérrez en diálogo con TN.

Esta martes a la tarde, con mucha prueba contundente la Justicia acusó por homicidio y violación al padrastro de Salomón por el aberrante crimen del nene ocurrido el último lunes. Además, dictó que Andrés Laurentino (26) quede detenido con prisión preventiva por cuatro meses por existir riesgos de fuga y de entorpecimiento.

Fuente LM Neuquén