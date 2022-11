El polémico tuit sobre la violencia de género que se volvió viral: “A los hombres no nos escuchan”

La Rioja.- Un joven oriundo de La Rioja compartió una recopilación de fotos que evidencian sus heridas tras haber sido lastimado, según él, por su ex mujer. El hombre explicó el motivo de sus lesiones en el posteo que se volvió viral: “La violencia no tiene género, pero a los hombres no nos escuchan, mucho menos tomarnos una denuncia”, sentenció.

El usuario que posteó las imágenes en su perfil de Twitter ese llama Joaquín Arandia. Si bien subió las fotos donde se lo ve lastimado no aclaró quién fue la agresora ni cómo se produjeron. En este sentido, tampoco dio detalles sobre la fecha de dichas fotografías.

El hombre realizó la publicación en el día en el que se conmemora la No Violencia contra la Mujer y dirigió su mensaje en tal sentido. Al parecer, quiso dejar una reflexión en referencia al trato que reciben los hombres al denunciar violencia por parte de sus parejas frente a la justicia argentina. En este marco, remarcó, en forma de crítica, la particular atención que se les brinda las mujeres al encontrarse en la misma situación.

El doloroso calvario de Thomas Wedders, el hombre con la nariz más grande del mundo

El perfil de Arandia está repleto de este tipo de comentarios vinculados a la violencia y a los derechos parentales debido a que, según contó, hace un año no puede ver a su hija. En este sentido, explico que está siendo protagonista de un caso “alienación parental” ejercida por su ex pareja y madre de la menor.

“Todavía me acuerdo cuando en febrero llevaba 3 meses y medio sin ver a mi hija, y la jueza de violencia de género (penal) no podía creerlo, le pareció una locura de tiempo sin ver a mi hija, me prometió revinculación. La semana que viene va a hacer un año que no se nada”, escribió el joven oriundo de La Rioja refiriéndose a la Justicia.

Su tuit obtuvo miles de respuestas de lo más diversas: recibió apoyo de muchas personas pero también varias críticas. Algunos usuarios incluso le ofrecieron ayuda para realizar la denuncia ante una fiscalía evitando la desestimación de la causa. Otras, por su parte, le insistieron en que no era necesario mostrar ese tipo de imágenes en redes sociales.

Fuente: Radio Mitre