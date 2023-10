El testimonio que complica a Marcelo Corazza en la causa por corrupción de menores: “Me pagaba $5.000 por cada foto íntima”

Víctima 5 se sentó frente a las psicólogas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a la Persona Damnificada por el Delito de Trata y comenzó a hablar. Dijo que quería contar cómo Marcelo Corazza, detenido por integrar una asociación ilícita dedicada al abuso de menores, lo contactó cuando era adolescente para pedirle fotos íntimas a cambio de dinero. El testigo, cuyos datos están reservados en el expediente, dio detalles y fue examinado por las profesionales que luego dieron un veredicto.

El testimonio de Víctima 5 se conoce luego de que Corazza, como también los otros cuatro detenidos por la misma causa, hayan sido indagados por el juez federal Ariel Lijo en los últimos días.

El joven que habló frente a las especialistas explicó que conoció a Corazza a través de las redes sociales, sin precisar la fecha ni el momento: “Yo tenía los perfiles de mis redes sociales como públicos y, entre tantas solicitudes que recibía, me llega la de Marcelo Corazza. Él me ofreció realizar un sorteo conjunto, con ánimo de incorporar nuevos seguidores. Para poder hacer eso, nos intercambiamos los celulares y comenzamos a hablar por WhatsApp”, comenzó relatando el testigo.

Después, explicó que, en realidad, las intenciones de Corazza lejos estaban del supuesto sorteo conjunto para ganar seguidores: “Luego de algunos intercambios de mensajes, Corazza comenzó a solicitarme que le envíe fotos íntimas, a cambio de dinero. Yo acepté ese intercambio y le enviaba las fotos que me solicitaba. A cambio de eso, él me pagaba entre $5.000 y $6.000 pesos por cada imagen”.

Corazza al ser detenido en su casa cuando estalló el escándalo

“A veces también me pedía videos de contenido sexual/erótico. Yo accedía siempre y cuando lo solicitado no me resultara ´incómodo´. Estos videos tenían un valor más alto que las fotografías, aproximadamente $3 mil pesos más. Yo no quería que mi cara apareciera en las fotos, por lo tanto, eran sólo de mi cuerpo, aunque se veían algunos tatuajes que tengo”, describió el joven.

Víctima 5 aclaró, a preguntas de las profesionales que lo escuchaban, que el intercambio se dio siempre con Corazza, sin intermediarios. También aseguró que nunca se dio un encuentro presencial entre ellos, ya que el testigo vive en una provincia del interior del país: “Una vez me dijo que iba a viajar por un festival característico y me ofreció de vernos, pero nunca se concretó”.

El declarante dijo que ese intercambio se dio hasta el momento en que Corazza fue detenido, en marzo de este año. “Yo me acostumbré a esa plata, no me parecía grave. A veces le pedía dinero para algo que me tenía que comprar y él me lo pasaba y no reclamaba fotos”, recordó.

Son cuatro los detenidos en la causa por corrupción de menores

Luego de la declaración, las profesionales del programa que atiende y escucha víctimas de trata hicieron una evaluación de los dichos de Víctima 5 y, sobre todo, de la actitud de Corazza.

“El sr. Corazza se habría puesto en contacto con “Víctima 5″ mostrando, inicialmente, interés por la visibilidad que otorgan los ´seguidores´, lo que rápidamente derivó en el ofrecimiento de dinero a cambio de fotografías de desnudos, eróticos y de contenido sexual. Si bien el joven aseguró ser consciente, puede inferirse que la asimetría de edad y económica existente entre ambos, hayan sido utilizadas por el sr. Corazza para atraer la atención del joven y ejercer su poder sobre él, aprovechándose de su condición de adolescente, con anhelos de crecimiento económicos y profesionales”, expusieron las profesionales que escucharon a la víctima.

Luego, cerraron el documento de 7 páginas al que accedió este medio, concluyendo: “En este sentido, el haber recibido dinero por parte del sr. Corazza podría considerarse como uno de los elementos de captación presentes en el vínculo establecido”.

Cabe señalar, que Corazza ya había sido indagado por otros dos hechos de corrupción de menores. Uno que data del 2001 y otro más reciente en el tiempo. Ahora, la justicia federal deberá determinar, en las próximas horas, su situación procesal. Es decir, si formó parte de una estructura ilícita dedicada a la explotación sexual infantil. En tribunales dan casi por descartado que irá a juicio oral. La pregunta es: ¿lo hará en libertad o tras las rejas, como hasta ahora?

Fuente Infobae