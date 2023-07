Empleado de una financiera denunció que fue víctima de una salidera bancaria: era mentira y terminó preso

El martes pasado, Santiago Descalzo Sotelo, un ex agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de 32 años, se presentó en la sede de la Comisaría Cuarta de la ciudad de La Plata para hacer una denuncia grave. Dijo que dos motochorros lo habían asaltado mientras circulaba con su auto tras salir de un banco y que le robaron una mochila con al menos siete millones de pesos. Sin embargo, tras una rápida investigación, se descubrió que todo se trataba de una simulación. Una historia inventada para quedarse con el dinero perteneciente a la empresa para la que trabajaba.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la supuesta salidera bancaria ocurrió en la calle 42, entre 25 y 26. Allí de acuerdo con el relato de Descalzo Sotelo, fue abordado por dos hombres con casco que se desplazaban en una moto. Uno de ellos, para lograr que detuviera la marcha, lo amenazó con un arma de fuego. El conductor del auto no opuso resistencia y les dio el dinero a los ladrones.

En la versión que el ex agente dio en la Policía dijo que en el interior del auto -un Fiat Punto de color gris- llevaba un bolso con nueve millones de pesos y la mochila con los siete. El que contenía la mayor cantidad de dinero llegó a depositarlo pero el otro no. La totalidad del dinero era de la empresa Grupo del Sud, de la cual era empleado. En ese ínterin fue cuando supuestamente lo asaltaron. Sin embargo, como indicaron los investigadores “algo no cerraba”. Y no se equivocaron.

El diario El Día, en base a fuentes policiales, dio algunos detalles del robo cuando todavía no se había descubierto la verdad detrás de todo. Este martes, indicó el medio, Descalzo Sotelo denunció que luego de cambiar 30 mil dólares en una financiera del centro platense salió con los 16 millones distribuidos en los dos bolsos. Depositó uno en un banco del barrio La Loma y cuando circulaba con el otro, lo robaron.

Después de obtener la declaración testimonial, la Policía comenzó a cotejar sus dichos con las imágenes de las filmaciones obtenidas por parte del GTO de la Comisaría Cuarta y constataron contradicciones marcadas entre la denuncia y lo que realmente pasó. Es por eso que se resolvió casi de inmediato la detención del ex agente y comunicar a la UFI Nº9 todo lo actuado. Luego, el fiscal resolvió imputarlo por falsa denuncia y falso testimonio.

Hasta el martes, la calificación era robo agravado, pero tras descubrir la mentira, todo cambió. Se certificó su domicilio y se dispuso su libertad. Por el momento, no trascendió el destino de los siete millones.

“Denunció una inexistente salidera bancaria y le robó a la financiera siete millones de pesos de los 16 millones que llevaba”, resumió el investigador. Según supo este medio, el ex policía montó junto a tres socios, una firma dedicada al negocio de comidas y bebidas con el que intentó participar en una licitación oficial.

De acuerdo con registro oficiales, fue empleado del Ministerio de Seguridad bonaerense hasta enero de este año. En simultáneo trabajó para la financiera. Por el momento, no trascendió el destino de los siete millones.

Fuente Infobae