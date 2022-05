Encontraron asesinada a la taxista buscada en Misiones: tenía una blusa en la cabeza y las manos atadas

La búsqueda de la taxista Claudia Benítez que conmovió a toda la comunidad misionera terminó abruptamente ayer en horas de la tarde cuando encontraron su cuerpo semisumergido a unos siete metros de profundidad en un pozo de agua, en una casa abandonada de la localidad de Posadas. Por el hecho hay un sospechoso: su novio.

En las primeras horas de este miércoles cerca de 120 policías empezaron a rastrillar la zona y cerca del mediodía dieron con el cuerpo de la mujer de 35 años. Estaba atada de manos y con una blusa que le cubría la cabeza, remarcó una fuente cercana a la causa a los medios locales.

Su pareja, un hombre de 39 años que trabaja en una farmacia pero también manejaba el taxi en sus tiempos libres, fue demorado tras el hallazgo del cuerpo de su mujer y quedó a disposición de la justicia.

“Se trata de una demora preventiva y seguirá así hasta tener más novedades del hecho”, informó un investigador, quien explicó que el sujeto señaló que Claudia había salido a la madrugada a realizar un servicio y que hasta cerca del mediodía del martes no había vuelto

Las hermanas de la víctima, sin consuelo tras encontrar el cuerpo. (Foto: gentileza El Territorio).

La causa quedó a cargo del juez de Instrucción 7, Miguel Mattos, quien ordenó que el cuerpo fuera trasladado a la morgue judicial, como así también una serie de medidas con el objetivo de intentar identificar los movimientos de la víctima antes de ser asesinada.

Claudia Elizabeth Benítez tenía 35 años y era madre de dos hijos, de 8 y 11 años. Según indicaron allegados a la mujer, había nacido en la ciudad de Oberá pero desde hacía dos décadas, al menos, vivía en Posadas.

Quién era la taxista asesinada en Misiones

Benítez fue una de las pioneras en la localidad misionera en prestar el servicio de pasajeros “entre nosotras”, destinado a mujeres que querían viajar seguras de los peligros cotidianos a las que están expuestas. Pero ese taxi fue encontrado totalmente incinerado y desencadenó una búsqueda contrareloj de la conductora, que finalmente fue encontrada asesinada en las últimas horas.

“Estoy en el aire, no sé qué pasó. Lo que sí que ella me iba a visitar y cuando iba me decía ‘hermana, estoy pasando un momento difícil’. No sé por qué ella me decía que se sentía sola. Hay muchas cosas que me hacen pensar”, dijo a El Territorio Rosa, una de las hermanas de la mujer asesinada.

Y completó entre lágrimas: “Ella estuvo en el casamiento de mi hija hace poquito. ‘Hermana, yo te quiero contar algo’, me dijo, pero hasta ahí nomás porque yo tenía mucha gente en casa, después quedamos en hablar y no hablamos”.

Fuente TN