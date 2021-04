Encontraron el cuerpo calcinado de Analía, la mujer desaparecida en Los Toldos: buscan a su novio fisicoculturista por el femicidio

Efectivos de la Policía Bonaerense encontraron este martes el cuerpo calcinado de una mujer la cuneta de un camino rural de la ciudad de Los Toldos, en el partido bonaerense de General Viamonte. El hallazgo fue macabro: dos bolsas de consorcio con huesos humanos quemados. Un reconocimiento al comienzo parecía difícil. Luego, intervino Kalo, un perro de Bomberos de la zona. La identificación de su olfato fue positiva: según confirmaron fuentes de la investigación, se trata del cadáver de Analía Cecilia Maldonado, una mujer de la zona que, al igual que su novio, era intensamente buscada desde la noche del domingo.

La mujer, de 40 años, dueña de una peluquería, había sido vista por última vez junto a su pareja, Samuel Moisés Llanos, fisicoculturista y dueño de un gimnasio, este domingo por la noche. En la madrugada del lunes, de acuerdo a testimonios de sus vecinos, la pareja -que convivía hace algunos meses y estaban juntos desde hace un año- había tenido una fuerte discusión hasta las 4 de la mañana.

El cuerpo, según confirmaron fuentes policiales a Infobae, fue encontrado sobre un camino rural cercano a la localidad de San Emilio, a solo 14 kilómetros de donde Llanos fue visto por última vez a bordo de un Nissan Tiida blanco. Cerca del hallazgo del cuerpo se encontró un celular Samsung astillado: familiares de Analía pudieron reconocerlo como propiedad de la víctima.

A partir de un llamado al 911 del padre de la mujer, Juan Carlos Maldonado, de 79 años, que alertó que desde hacía varias horas no lograba tomar contacto con su hija y su yerno, la fuerza montó un operativo de búsqueda con rastrillajes en distintos puntos de Los Toldos y de la ciudad de Junín, a solo 50 kilómetros de General Viamonte.

De acuerdo al testimonio de sus familiares y vecinos, Llanos habría salido solo en la mañana del lunes a bordo del Nissan blanco. Como Analía no fue vista por nadie más, una de las principales hipótesis de los investigadores y el temor de los vecinos que denunciaron la desaparición fue desde un primer momento que se tratara de un femicidio.

Llanos, que está prófugo y es intensamente buscado, tiene numerosos antecedentes por violencia de género: desde 2009 había sido denunciado al menos diez veces.

“Yo lo denuncié dos veces y pedí una restricción de acercamiento”, contó esta mañana Antonella Coliqueo, ex pareja de Llanos, con quien tiene una hija de 9 años. “Después de que nos separamos vino a mi casa en su horario de trabajo a pegarme. Fui, lo denuncié y en la Comisaría de la Mujer me dijeron ‘sí, es un violento’ pero quedó ahí”.

La mujer contó que, durante una pelea, Llanos le dio un golpe en la cabeza con la que le provocó un corte y luego no quiso llevarla al hospital. “Era muy violento en ese tiempo. Siempre me humillaba, me trataba mal delante de la gente, no le importaba quién estuviera”, agregó en diálogo con TN.

María Ángeles, amiga de la mujer, confirmó tras el hallazgo del cuerpo que la pareja atravesaba un mal momento y que Analía no estaba cómoda en la relación.

“Hablé con ella el sábado a la tarde, me comentó que se habían reconciliado pero yo la noté mal. Hace dos semanas que ella viene a casa a contarme de estos altibajos de él, que ella no los sentía de antes”, contó la mujer.

Y agregó: “Yo a él no lo conocía, lo vi apenas dos veces. No estábamos de acuerdo con la relación esa porque se decían muchas cosas de él y yo a ella las últimas veces no la noté tranquila, estaba nerviosa. La dejé porque somos adultos y yo tampoco quería pasar sobre ella, pero todos le decíamos que tendría que haber esperado más para mudarse con él”.

La UFI N°3 de Junín investiga el caso con el fiscal José Alvite Galante, que horas atrás emitió un comunicado con un pedido de ayuda a la población local para dar con el paradero de la pareja.

Este lunes por la tarde, vecinos de Los Toldos y familiares de la mujer marcharon a la Ayudantía Fiscal, la Comisaría de la Mujer y Estación Comunal de Policía de Los Toldos para exigir la aparición con vida de Analía.

