Encontraron sangre de Cecilia en la casa de Emerenciano Sena, uno de los principales sospechosos

En el día de se conoció la noticia de que durante los allanamientos realizados en Puerto Tirol, la localidad donde se encuentra el campo de Emerenciano Sena, se encontraron restos de sangre que corresponden a Cecilia Strzyzowski.

Durante el día de ayer, el casero del campo de la familia Sena, Gustavo Melgarejo fue el único que decidió responder las preguntas del equipo fiscal especial. Luego de eso, los fiscales de la causa decidieron realizar un allanamiento en la propiedad.

El operativo inició a las 8:30 de la mañana de hoy en una zona que queda a 10 kilómetros de Puerto Tirol, para poder dar con los restos de la víctima.

Además, algunas fuentes explicaron que las declaraciones de Melgarejo y su esposa Griselda Reynoso, fueron clave para que las autoridades decidieran salir a buscar el cuerpo a unos 20 kilómetros de la ciudad de Resistencia.

El desesperado video de una testigo del caso Cecilia Strzyzoswki que complica al sospechoso

En medio de la investigación por la desaparición de la joven Cecilia Strzyzoswki, se conoció un estremecedor video en el cual una testigo aparecía hablando acerca del caso.

El mismo fue revelado en el programa La Cornisa, de Luis Majul, en LN+ y este se puede ver a una mujer encapuchada quien comentaba “No me voy a suicidar”.

Asimismo, en al grabación la mujer expresaba: “No quiero saber nada de lo que se dice, simplemente quiero aportar a que esto se esclarezca”. La mujer se trata de Magalí Fernández Leyes, y se desempeñaba como trabajadora de prensa en la organización política liderada por Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Además, expresaba: “Emocionalmente no estoy bien, mis hijos no están conmigo, están en otro lugar por una cuestión de seguridad. No dejen que mis hijos se separen, no dejen que ellos vayan donde no quieren ir”.

Fuente: Radio Mitre