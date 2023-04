Entraron a robar en un bar: el dueño los llamó y les ofreció que trabajen con él

Buenos Aires.- Martín, a cargo de la administración de la confitería Dalchemis, relató la secuencia. «Yo estaba en la caja y la clienta estaba allá. Habiendo tenido dos robos similares, ya conocía el modus operandi», contó el hombre en alusión a la modalidad en la que se hacen pasar por vendedores ambulantes y en un descuido aprovechan para robarles.

«Vi de lejos que (el delincuente) había tirado las bolsas de residuos arriba del celular. Me acerqué, le dije al muchacho que no podía quedarse y, en voz bajita, le dije a la señora: ‘Fijate si tenés el celular’. Me dijo que no y ahí salí corriendo», narró Martín, encargado del local situado en la calle Báez 260.

Las cámaras de seguridad del bar captaron el momento en que el ladrón se alejaba y la reacción del encargado, quien rápidamente lo takleó: así logró recuperar el teléfono y reducir al delincuente hasta la llegada de la Policía.

«Justo cuando (el ladrón) empezaba a correr, me le tiré encima. Me pedía que lo dejara ir, que no tenía qué darle de comer a su familia. Le respondí que acá le dábamos de comer todos los días, que lo hubiera pensado antes», contó Martín. Y continuó: «En un momento pensaba: ‘¿Lo dejo ir?’. Un hombre que estaba ahí conmigo y vio todo me pedía que no lo soltara, que el chico tenía que aprender».

Cuando la Policía arribó al lugar, el encargado se enteró de la edad del delincuente. «La barista me dijo: ‘Se llama Martín, tiene 15 años’. Ahí medio que me quebré y pensé que algo tenía que hacer. Lo miré y le dije ‘che, loco, acá tenés laburo, si querés'», contó Martín, y describió la reacción del adolescente: «Me dio la mano por atrás de las esposas y lagrimeaba. No sé si volverá cuando salga de la comisaría, pero acá tiene trabajo».

El que está hablando es el hermano del pibe que se quiso robar el celu en cañitas y lo agarró el dueño. El de al lado es el pibe. Ayer el dueño dek bar les ofreció laburo. Debe ser la noticia más buena leche en años. No todo es tan opaco. pic.twitter.com/CMLmUEQOZl — Matías (@MambruOk) April 19, 2023