“Es un horror pedir que nos protejan de niños de 13, 14 y 17 años”: el posteo de la hija del remisero asesinado en Córdoba

Los vecinos de James Craik, la localidad de 6 mil habitantes ubicada en el departamento Tercero Arriba de la provincia de Córdoba, continúan en shock tras el crimen del remisero Ramón Maldonado (68) y el arresto de tres adolescentes como presuntos homicidas. En ese contexto, la hija de la víctima hizo un posteo en Facebook en las últimas horas que refleja el sentimiento de todo el pueblo: “Es un horror pedir que nos protejan de niños de 13, 14 y 17 años”.

Paola Maldonado escribió el mensaje a poco más de 72 horas de que comenzara el capítulo más desesperante y triste de su vida: el domingo por la noche su padre había salido a hacer un viaje. Como no regresaba, comenzaron a buscarlo. El lunes pasado hallaron su cuerpo en un camino rural entre la ciudad de Oliva y Pampayasta. Los delincuentes le habían robado la Renault Kangoo blanca y 6 mil pesos. Los atraparon tras chocar el coche robado en la localidad santiagueña de Pozo del Agua.

De los tres adolescentes detenidos, solo uno es punible: el de 17 años. Los otros dos, de 13 y 14 años, quedaron a disposición del Juzgado de Menores, quien tomará las medidas tuteles correspondientes, así lo informó la fiscal Juliana Companys, de la Fiscalía N°2 de Villa María este martes.

“No ha sido fácil para nosotros todo lo ocurrido. Estamos con tanto dolor, con tanta impotencia, con tanta desazón, con miles de preguntas sin respuestas y, sobre todo, sin consuelo”, fue parte del mensaje de la hija de Maldonado.

Y siguió: “Estos -niños- asesinos (no me gusta usar esta palabra, pero no hay otra con que los pueda describir), no solo le quitaron la vida a mi papá, sino que nos arrebataron parte de la nuestra. Perdimos a un padre incondicional, al mejor abuelo del mundo, a un hijo dedicado a los cuidados de sus padres, a su madre que lo llora desconsoladamente, a un esposo, amigo, consejero, compañero, laburante desde niño y a una excelente y gran persona”.

Para detallar cómo se sienten: “Nosotros, como familia, estamos destrozados y mi pueblo, consternado, preocupado y con mucho miedo; necesitamos que algo cambie sí o sí. Necesitamos protección para nuestros hijos, para nuestros adultos mayores… (Es un horror pedir que nos protejan de niños de 13, 14 y 17 años!!!!!!)”.

El texto culmina con un pedido de Justicia por Ramón, pero también con un reclamo de “protección” para el pueblo. En ese contexto, explicó que los vecinos se movilizarán este sábado 29 de octubre para pedir por justicia y seguridad.

Este martes, Oscar Fasolis, intendente de James Craik, había confesado: “Llegar a este punto, con niños tan pequeños, nos ha dejado descolocados. Droga, violencia familiar, pérdida de valores”. Lo dijo luego de que la fiscal Companys revelara que “dos de los tres (detenidos) tienen antecedentes de menores y los tres, problemas de consumo de drogas”.

El diálogo con radio Mitre, el Intendente dijo: “Estamos consternados, no podemos explicar lo que ha ocurrido… No estamos para nada acostumbrados a situaciones como estas, pero no hay ninguna duda de que estamos inmersos en la misma situación que en todos lados, estamos tristes, dolidos”.

Y sobre la situación de los tres menores detenidos, también vecinos de James Craik dijo: “Llega un punto donde los municipios nos vemos desbordados por estas situaciones y siempre estamos limitados”. Para cerrar: “La pérdida de valores, las familias que no nos atrevemos a poner los límites necesarios, no son cosas habituales. Es inaceptable”.

