Esperaba a su hija y a su nieta en la vereda y la mataron por la espalda para robarle el auto

Una mujer de 67 años fue asesinada de un disparo en el pecho por delincuentes que le robaron el auto en el que esperaba que su hija y su nieta salieran de trabajar de un comercio de González Catán, en el partido de La Matanza

Fuentes del caso dijeron que la víctima fue identificada como Leonor Isabel Morales y aguardaba fuera de su Gol Trend gris, que había estacionado frente al local, ubicado sobre la calle Arias al 3800, del barrio El Talita. En ese momento, dos delincuentes armados la sorprendieron en la vereda y le dispararon a la altura del corazón.

Tras el ataque, los asaltantes huyeron en el auto de la víctima, mientras que la mujer baleada fue asistida por sus familiares y trasladada al Hospital Simplemente Evita, donde murió a causa del disparo, dijeron las fuentes a Télam.

El fiscal Carlos Adrián Arribas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) temática de Homicidios de La Matanza, tomó intervención en el caso y ordenó las pericias de rigor, el relevamiento de cámaras de la zona y la declaración de testigos.

Un video, que circuló en redes, muestra el momento en el que los asaltantes ingresan al auto y se lo llevan. La cámara de seguridad captó las luces parpadeantes de las balizas del vehículo detenido, que quedan prendidas durante la fuga de los ladrones. Por el momento, es la única imagen del hecho con la que cuenta el fiscal.

Detectives de la DDI de La Matanza buscaban en cámaras de seguridad de las inmediaciones reconstruir el recorrido que hicieron los asaltantes con el auto de Morales. En tanto, la autopsia determinó que el proyectil, con orificio de entrada y salida, tiene una trayectoria de atrás hacia adelante, es decir, que le dispararon por la espalda.

De acuerdo a las fuentes, el plomo atravesó sus pulmones y el corazón.

En su declaración, la nieta de Morales dijo que llegó al negocio junto a su abuela y que la mujer se quedó en la vereda mientras ella ayudaba a su mamá a cerrar el local.

Pese a la cercanía, la joven no advirtió la llegada de los delincuentes, al igual que varios los vecinos, quienes dijeron que no escucharon el disparo ni pudieron ver cuántos sospechosos participaron. Cuando regresó con su mamá, vio a su abuela herida en el suelo.

No obstante, un testigo indicó a los investigadores que vio a al menos dos asaltantes huir con el auto y añadió que quien iba en el asiento del acompañante tiró un arma de fuego “cromada” hacia la parte trasera del coche.

El fiscal Arribas investiga la muerte de la Morales como un “homicidio en ocasión de robo”, mientras que los ladrones son intensamente buscados.

El dolor de la familia

Rodolfo, uno de los hijos de la víctima, el que la cargó y llevó baleada y, aparentemente, ya fallecida al hospital; contó al canal Telefe que el hecho se dio luego del festejo de cumpleaños de uno de los bisnietos de Leonor. “Salimos de la fiestita y mi mamá vino a traerla a mi sobrina para ayudarla a mi hermana a que cierre el negocio”, explicó en referencia al comercio frente al cual ocurrió el crimen

“Me llama mi sobrina (y me dice) que le habían disparado a mi mamá, que le habían robado, que le habían pegado un tiro”, continuó el hijo con su relato. Y agregó: “Me vine rápido, la encontré en el medio de la calle a mi mamá, la alcé y la llevé al hospital. La mataron para robarle el coche, a una señora de 67 años. Recién había cumplido los años el 5 de este mes”.

Por otro lado, mediante redes sociales, un nieto de Morales manifestó en las últimas horas su pesar por lo sucedido: “No me alcanza la pantalla para escribir lo que necesito decirte. Sé que en algún lado vas a leer o vas a sentir en tu alma que lo escribí. Te voy a extrañar mujer de la vida. Abuela de vida, no caigo en tu partida y menos cuando me lo dijo mi mamá. Te amaré hoy y siempre”.

Y agregó: “La vida es corta, por eso pasábamos momentos tan lindos, tan especiales. Voy a extrañar cuando íbamos de compras y decías ‘esto está caro, otra cosa, elegí otra cosa arlequín’. Tus mates a la tarde o cuando íbamos al negocio a verte y me dabas todo. Te amo eternamente Abu”.

