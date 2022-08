“Estoy con una nena de 7 años”: el chat por el que descubrieron que un gendarme abusaba de su hijastra en Salta

Salta.- La denuncia de que un gendarme abusaba de su hijastra de 7 años conmociona a Tartagal y a toda Salta. Fue denunciado por una trabajadora sexual que supuestamente habría sido contratada de manera online para «mirar al imputado mientras vejaba a la menor». La Policía local detuvo al acusado y a la madre de la niña, como presunta encubridora.

Fuentes policiales confirmaron que el gendarme contrató a una mujer que vive en Buenos Aires para compartir material erótico. Pero, en uno de los chats, el hombre le pidió a la mujer contratada que «mirara» mientras violaba a una niña de sólo 7 años, hija de su pareja.

Según publicó el diario El Tribuno, el hombre oriundo de Buenos Aires, de 35 años, es un gendarme en actividad que trabaja en el Escuadrón 54 de Aguaray y estudiante de abogacía.

El caso de conoció luego de que se contactara, vía chats, con una trabajadora sexual que vende contenidos eróticos.

Tras pagar la suma acordada, comenzaron a intercambiar fotos y videos eróticos. Pero todo cambiaría cuando el gendarme le pidió a la trabajadora sexual que pagaría el doble «para cumplir con una fantasía personal».

«Estoy con una nena de 7 años», le escribió el gendarme tras describirle las cosas que le había obligado hacer a la niña y le pidió que se hiciera pasar por una menor para cumplir con su fantasía: «¿Aceptas o no?» fue la propuesta para duplicar el salario de la trabajadora sexual.

Según el relato de la denunciante, accedió porque supuso que todo era «una cuestión imaginativa de su cliente». Pero cuando el chat avanzó se dio cuenta que todo lo que había descripto «el cliente» era real.

«En la charla que estábamos teniendo para arreglar la tarifa y mientras me decía cosas horribles en relación a la nenita y todo lo que él le iba a hacer a la chiquita, traté por todos los medios de que me mande una foto suya, pero se negó. Solo me mandó una foto de la nena para que yo viera cómo quedó después de todo lo que este tipo la sometía», contó la trabajadora sexual al medio local.

Tras la aberrante secuencia y luego de cortar la comunicación, la trabajadora sexual hurgó en las redes sociales para dar con el nombre real del abusador a quien terminó denunciando a la policía local.

«Cuando me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo con este tipo, me contacté con la mamá de la nena y la mujer lo único que me pidió fue que no lo escrache ni lo denuncie», aseguró la trabajadora sexual.

La detención

Tras la denuncia formal, el gendarme y su pareja fueron detenidos el sábado. Las actuaciones fueron giradas al juez federal Julio Leonardo Bavio, quien ordenó su detención y una profunda investigación de la causa.

En tanto, el caso de abuso sexual a la menor también llegó a la Justicia provincial al tratarse de un abuso sexual contra una niña de 7 años, con el agravante de «la guarda, la convivencia y los vínculos».

Tras la detención, se constató que la línea telefónica entre la trabajadora telefónica y su cliente, corresponden a un celular del gendarme. Y la captura de pantalla de los chats, más las fotos enviadas por el gendarme son elementos probatorios que quedaron dentro de la causa.

La identidad de todos los involucrados está en poder del fiscal federal Eduardo Villalba, quien pidió la detención del principal imputado y de su pareja por «encubrimiento». El gendarme fue trasladado a la capital salteña donde continúa detenido. Mientras que su pareja quedó detenida en Tartagal bajo la modalidad de «prisión domiciliaria».

En una audiencia extendida en la Justicia Federal se decidió que el caso pase al fuero provincial por descartarse un posible caso de trata de personas, pero sí de un caso de «abuso agravado». La fiscal Lorena Martínez quedó a cargo.

La defensa oficial de ambos acusados pidió la liberación del gendarme y su pareja, la madre de la niña, por haber demostrado una «actitud colaboradora» y no haber entorpecido la investigación. Una petición que hasta el momento fue denegada.

Fuente: Clarín