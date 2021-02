Femicidio en Córdoba: la justicia consideró que no era peligroso, lo dejó libre y él asesinó a su pareja

En marzo del 2019 él la golpeó y ella lo denunció por lesiones. La fiscalía pidió que permanezca preso hasta el juicio. La jueza dijo que no tenía que estar preso porque no era peligroso. Ahora ella está muerta y él está detenido.

Liliana Stefanatto fue asesinada el 1 de febrero, en Santa Fe al 500, Villa María, Córdoba. Ignacio Aldeco tenía que ir a juicio por golpear a Liliana. El juicio no llegó. La justicia consideró que tenía que esperarlo libre porque no mostraba peligrosidad para obstaculizar el proceso, ni tenía intención de fugarse. No se fugó. No interrumpió el proceso. Le volvió a pegar con un elemento contundente en la cabeza y esta vez no la lesionó, la mató.

El femicidio de Liliana fue el primero en el 2021, en Villa María, pero el quinto en Córdoba. En Argentina ya hubo, al menos, 31 femicidios en lo que va del año, según el monitoreo de La Casa del Encuentro. Solo en este año 6 femicidas se quitaron la vida después de asesinar a una mujer. Eso muestra que el mayor peligro de los femicidas (en relación a otros crímenes) es que los agresores están dispuestos a todo con tal de cometer el asesinato.

Liliana tenía 54 años y estaba en pareja desde hacía, aproximadamente, cuatro años con Ignacio Aldeco, de 45 años. En marzo del 2019 la fiscal Juliana Companys dictó la prisión preventiva para Aldeco y pidió la elevación a juicio por esa causa. El proceso en la Cámara del Crimen nunca llego.

El Juzgado de Control, según una nota publicada en La Voz del Interior, decidió la libertad de quien, finalmente, resulto preso por repetir los golpes contra la mujer. Y, presuntamente, una magistrada resolvió otorgarle la libertad sin darle intervención a un juzgado que se ocupa especialmente de los casos de violencia de género.

La justicia consideró que no era peligroso porque no iba a entorpecer la causa. Ni iba a fugarse antes del juicio. Pero el juicio no se realizó. Llego antes el golpe que la justicia.

