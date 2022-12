Femicidio en Quilmes: qué determinó la autopsia y los sugestivos posteos en Facebook del acusado

Luego de que en las últimas horas el informe de la autopsia confirmara que Nair Belén Digiglio (22) fue asfixiada, Lucas Nicolás Romero (26), el vigilador privado acusado por matar a su ex pareja y madre de sus dos hijos en su casa de Quilmes, se sentó frente al fiscal del caso Martín Conde, pero no dijo ni una palabra: se negó a declarar. Así, permanecerá detenido por el delito de femicidio.

En paralelo a la formalización de la acusación contra Romero, trascendieron sugestivos posteos en Facebookdel sospechoso, que fueron hechos previos al ataque y en donde deja al desnudo la veta vengativa que le endilga a su signo zodiacal. Como, por ejemplo, una cita que dice: “Pisame, pero cuando me levante más vale que corras”.

Según supo saber Infobae, el fiscal Conde, de la UFI N°3 del departamento judicial de Quilmes, recibió este lunes los resultados de la autopsia, clave para luego proceder a indagar al sospechoso. Así, los forenses confirmaron las sospechas:la víctima murió producto de una “asfixia mecánica”.

El hallazgo del cuerpo de la mujer de 22 años se produjo el lunes en la vivienda de su ex pareja, ubicada en la calle 856 al 1.300, en la localidad de San Francisco Solano, en la zona Sur del Conurbano Bonaerense.

Si bien hacía más de tres meses que la relación entre la víctima y el detenido se había terminado, Romero y Nair vivían a apenas unos metros, eran vecinos. Ella compartía casa con su nueva pareja y, los niños, con el padre. Habían acordado que mientras él se iba a trabajar, ella se dedicaba a cuidarlos. Lucas Nicolás Romero con sus dos hijos

Ese ritual se repitió este lunes. Incluso, una cámara de seguridad captó la llegada de la víctima a la casa de su ex de madrugada, ya que el custodio salía muy temprano a trabajar. No hay imágenes del hombre dejando su casa. Eso, sumado a sus contradicciones le valieron la aprehensión de inmediato.

Romero fue quien alertó a su vecino sobre la muerte de Nair. El cuerpo de la mujer estaba tendido sobre su cama. A unos metros dormían sus hijos. Miguel, quien dio aviso a la Policía, aseguró que el presunto femicida “estaba en shock porque encontró una escena rara”, y que le dijo que le entraron por una ventana del fondo.

“Él (Romero) dijo que volvió al domicilio porque perdió la combi que lo llevaba a la empresa de seguridad donde trabajaba y, luego, también señaló que le quisieron robar”, explicaron a Infobae fuentes de la investigación.

A las contradicciones en el relato se sumaron algunas lesiones que tenía en el cuerpo y que, para los investigadores, podrían ser signos de la defensa ejercida por la víctima, quien también tenía sangre en las fosas nasales. Por todo eso, el fiscal Conde ordenó su aprehensión.

Esta tarde, el fiscal indagó a Romero pero el sospechoso se negó a declarar y quedó formalmente detenido a disposición del Juzgado de Garantías N°3 de Quilmes. Los posteos de Romero

Los posteos de Facebook

En paralelo a que la causa tomara estado mediático, trascendieron los últimos posteos del detenido. Por ejemplo, un día antes del crimen, el domingo pasado, Romero compartió una serie de publicaciones vinculadas a su signo zodiacal, Escorpio, conocido popularmente por su carácter vengativo. “Pisame, pero cuando me levante más vale que corras”, decía una placa de las tantas que circulan por las redes sociales.

Fueron más de 30 posteos los que realizó desde su cuenta de Facebook el día previo a que apareciera muerta Nair.

Otra de las frases, más personales: “Nunca me sentí tan mal emocionalmente como me estoy sintiendo últimamente, y si me preguntan cuál es el motivo, les juro que no lo sé. Es una acumulación de cosas que me preocupan, estoy cansado de todo”. Los posteos de Romero

“Por pendejo estaré soltero para Navidad. Nada me costaba hacerme el que no sabía que me engañaban”, decía otro de los posteos.

El domingo también había subido un material hablando nuevamente de su signo que decía “#Escorpio se encuentra en continua lucha consigo mismo. Vive en un estado de rebelión y desafío constante, permanente. Entre lo que quiere y lo que debe, entre lo que gana y lo que pierde”, y también a mediados de noviembre había compartido la siguiente frase: “Un brindis por los que ocultamos, la tristeza, la rabia, y el dolor, con una sonrisa fingida”.