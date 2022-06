Fue a una fiesta y un mensaje de WhatsApp despertó la peor sospecha de su madre: está desaparecida hace 9 días

Silvana Soledad Galarza, una joven de 20 años que vive en la localidad bonaerense de Villa España, en el partido de Berazategui, está desaparecida desde el viernes 3 de junio. Esa noche, le dijo a su mamá que iba al cumpleaños de una amiga del secundario, en una casa quinta de los alrededores de la zona. Nunca más regresó.

Supuestamente, su madre, Viviana Esquivel, mantuvo durante el sábado y el domingo una breve comunicación con ella a través de mensajes por WhatsApp. Sin embargo, la mujer está convencida de que la persona que le respondía del otro lado del teléfono no era su hija y que Silvina puede estar en peligro. Por eso, la madre se presentó en la Comisaría Primera de Berazategui para denunciar la desaparición y pedir la búsqueda de su paradero.

Silvina le había dicho a su madre que la hermana de la cumpleañera del festejo al que iba la pasaría a buscar por la zona de Berazategui. Se fue con su ropa y mil pesos en efectivo.

“Como el sábado por la mañana todavía no había llegado, empiezo a llamarla por teléfono, pero no me atendía. Cuando le escribo por WhatsApp me dice que la casa quinta quedaba muy lejos, que nadie podía traerla y que a más tardar el domingo por la noche iba a estar de regreso”, relató Viviana a Infobae.

Al advertir que su hija no volvía, la madre volvió a escribirle para preguntarle si el lunes por la mañana iba a contar con ella para llevar a su hermanito al colegio, como lo hacía todos los días. Ella respondió que sí, pero tampoco apareció.

“Empecé a preocuparme. Le dije: ‘Decime dónde estás que te voy a buscar’. Yo la veía online y no me atendía. Ante mi insistencia, apagó el teléfono durante varias horas y ese lunes por la noche me dejó un mensaje que despertó mi peor sospecha”, recordó Viviana.

“Estoy bien, estoy lejos”, le respondió la joven a su mamá. “Ella no es de contestar así. Para mí no es ella la que está escribiendo esos mensajes”, se lamentó la mujer.

Antes de presentarse en la Comisaría Primera, Viviana se contactó con la cumpleañera para consultarle si sabía algo de su hija y se preocupó aún más al enterarse de que era mentira de que había cumplido años y organizado una fiesta.

“Esta chica también le escribió a mi hija para pedirle explicaciones de por qué la había involucrado y le contó que en realidad se había ido de su casa el fin de semana para ayudar a otra amiga, que se había peleado con el novio”, contó Viviana.

La joven en cuestión tiene la misma edad que Silvina. Supuestamente, la conoció este año mientras cursaba el curso de ingreso para la carrera de asistente social en la Universidad Jauretche, de Florencio Varela. Ni sus amistades ni familiares saben su nombre ni dónde vive.

Lo único que pudo aportar su mamá a la policía es que como su hija quería estudiar diseño gráfico y no había ninguna universidad de la zona que dictara esa la carrera, su nueva amiga le había propuesto alojarla en la casa de una tía en Capital Federal, que vivía cerca de la cancha de River y así podría cursar en Ciudad Universitaria.

“Esta chica le había dicho que también quería estudiar diseño gráfico y que podían vivir juntas. Cuando le dije que me diera el número de teléfono de la tía para conversar con ella si era verdad lo de la propuesta, nunca me lo dio y el tema quedó ahí. Pensé que se había olvidado, que era una capítulo cerrado”, remarcó Viviana, a quien todo le pareció “una locura” porque su hija no trabaja, no tiene cómo mantenerse y mucho menos pagarse los estudios.

Describió a Soledad como una chica “buena y muy sana, que no le gusta ir a bailar, no toma, no fuma y tampoco se droga”. Dijo es una joven “muy ingenua y dócil, muy fácil de manipular” por lo que sospecha que detrás de su desaparición podría haber alguien más.

La supuesta cumpleañera, incluso, coincidió con Viviana en que ella no suele expresarse de la forma en lo que venía haciendo por WhatsApp. “Para mí no es Soledad, está respondiendo una persona que se quedó con su teléfono”, insistió la amiga.

Viviana le pidió a los investigadores que rastreen la localización del celular para dar con su paradero, pero está apagado desde el martes a las 17 horas.

