Había logrado recuperarse de un tumor cerebral y un ladrón lo mató para robarle el celular

Dante Godoy García, un joven de 21 años, fue asesinado a tiros en la localidad bonaerense de Cuartel V, partido de Moreno, por un ladrón que intentó robarle el celular.

El hecho ocurrió el último lunes por la noche, cerca de las 21 horas en la calle Portugal entre Sócrates y 2 de Septiembre, cuando la víctima, regresaba a su casa de un curso de electricista que realizaba en una escuela técnica de la Fundación Uocra, junto con un compañero. En ese momento, fueron abordados por un delincuente que iba en bicicleta y, tras apuntarle con un arma, les pidió que le entregaran sus celulares.

El agresor les advirtió: “Tengo un arma, tengo un arma”. Y al darse cuenta de la situación, su compañero detuvo su marcha unos metros antes para evitar el robo, mientras que Godoy García intentó protegerse con la mano. Sin embargo, el asaltante abrió fuego y le disparó.

Ya herido, el joven intentó escapar pero el delincuente le tiró de nuevo y cayó al suelo, a unos pocos metros. Luego del ataque, el agresor escapó en su bicicleta, sin haberle robado ninguna pertenencia. En tanto, el otro chico corrió hacia la casa de uno de los tíos de la víctima para avisar lo que había pasado.

Ante la demora de la ambulancia, los familiares de Dante lo trasladaron de urgencia hasta la Unidad de Pronta Atención Nº 12, donde llegó muerto como consecuencia de las balas que recibió. Años antes, Dante se había recuperado de un tumor cerebral. Sus familiares lo despidieron con una serie de publicaciones e imágenes en redes sociales.

Tras el hecho, oficiales de la comisaría local fueron alertados y un testigo fue entrevistado por personal de la UFI N°3 de Moreno que hoy trabaja con diversas medidas para encontrar al sospechoso, aseguraron medios que adelantaron el caso como Semanario Actualidad y Primer Plano Online.

“Me enteré porque el tío de Dante, mi ex cuñado, me dio la noticia cuando sucedió, porque pasó cerca de su casa, y ahí fue cuando me avisaron”, contó en diálogo con Infobae, Edgar Godoy, padre del joven asesinado.

“Ojalá que se haga justicia y que no vuelva a pasar esto nunca más, porqueDante era un chico trabajador y estaba estudiando. Era sano, sano como él no había otro. Ojalá que esto sirva, se haga justicia y que no vuelva a pasar más”, siguió Edgar.

A los 12 años, Dante había sido operado de un tumor cerebral maligno, un meduloblastoma, que le implicó tratamientos de radio y quimioterapia y una extensa recuperación. Sin embargo, según relató Mariela Godoy, tía de Dante, en comunicación con este medio, con el tiempo logró rehabilitarse y comenzó a llevar una vida normal. “Tuvo un tumor cuando era muy chico, pero se logró recuperar de esa enfermedad”, dijo. “Ayer mi hermano me llamó a las seis de la mañana, avisando que a Dante lo habían matado. Un hombre en una bicicleta le pidió que le diera todo, él se asustó y ahí es cuando le dio el disparo. No sabíamos muy bien cómo había sido. Le dio por la espalda”, siguió Mariela.

En los últimos tiempos, además de estudiar para ser electricista, el joven trabajaba como personal de mantenimiento en una empresa y se había mudado solo desde hace seis meses.

Dante fue velado en la parroquia de su barrio, donde amigos, familiares y vecinos se acercaron a despedirlo. Además, sus allegados convocaron hoy a una movilización para reclamar por mayor seguridad en la zona y pedir justicia por el crimen del joven. “La familia está destruida, otra palabra no tengo”, concluyó Mariela.

Fuente Infobae