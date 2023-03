Habló la penitenciaria que renunció para estar de novia con un preso: “Quiero tener un hijo con él”

Chaco.- La noticia generó un impacto que ninguno de los dos esperaba. Ocurrió luego de que Javier Duarte, detenido en Chaco por homicidio en ocasión de robo, utilizara sus redes sociales para contar que estaba en pareja con Andrea Ferreyra, una agente que renunció a su trabajo en el Servicio Penitenciario para estar con él.

En su perfil de Facebook, Duarte compartió una foto de Ferreyra y escribió: “Te amo, Andrea. No hay mujer más bella y encantadora como vos. Te elijo para que seas mi mujer, mi esposa, compañera y madre de mis hijos. Contigo hasta el final, amor mío. Nos casaremos y serás mi esposa. Te amo”.

La relación fue confirmada por la propia Ferreyra a TN. La mujer de 33 años, madre de una hija de seis, reveló que conoció a Duarte a través de la red social luego de que él la agregara y comenzara a hablarle.

“Salimos desde el 29 de noviembre del año pasado. Me mandó solicitud de amistad, nos pasamos nuestros números de WhatsApp y hablamos. Al principio no me dijo que estaba detenido. Solo que estaba soltero y le decían ‘cordobés’”, contó Ferreyra.

La expenitenciaria conoció a Duarte luego de mantener una relación de más de 18 años con el padre de su hija. Actualmente, vive con ella en Puerto Barranqueras, Chaco, en donde se las rebusca para generar un ingreso económico luego de renunciar a su trabajo en el Complejo Penitenciario Nº1 de Resistencia.

“Es una cárcel de hombres, pero solemos ver a los detenidos cuando van a enfermería o en los traslados. Yo estaba a cargo de la seguridad externa. Precisamente en la entrada, tenía el libro de ingresos y egresos a cargo. Era mucha responsabilidad”, reveló Ferreyra.

La mujer decidió dejar su puesto para enfocarse en su vínculo con Duarte, a quien le restan cerca de cinco años de condena, pero podría gozar del beneficio de la libertad condicional antes de fin de año.

“Él estaba alojado en Barranqueras, y lo trasladaron hace una semana para alejarlo de mí. Para que no tenga contacto con él. Yo le acercaba cosas, lo ayudaba, hasta que lo trasladaron al Complejo Penitenciario Nº2 de Sáenz Peña. Queda muy lejos de mi casa”, sostuvo Ferreyra.

En el penal en el que está alojado Duarte, la trascendencia es total, a tal punto de que Fabián Soria, cantante de cumbia que está detenido en el mismo complejo, escribió una canción titulada “Juntos hasta el final”, publicada por estas horas en Spotify y YouTube.

La particularidad de la relación entre ambos es que no se conocen personalmente. “Aún no lo pude tocar”, dijo ella, que dejó su trabajo al sentir la incompatibilidad de la situación.

“Él me contó todo lo que hizo. Y yo sé cómo es la vida de un detenido. Al ser una funcionaria pública me sentí rara, porque para ese entonces yo ya estaba enganchada con él. Era tarde para dejarlo, ya sentía que lo quería mucho”, relató.

Ferreyra, que no se arrepiente de la decisión que tomó, aseguró que lloró mucho al renunciar: “Amaba mi trabajo”. Sin embargo, no pudo escaparle a los comentarios y las miradas de sus propios compañeros de trabajo. “No me dejaban tranquila, me sentía atacada por ellos”, confesó.

“Me hacían la vida imposible. Me miraban diferente. Se burlaban, me preguntaban cómo podía estar con un preso”, remarcó Ferreyra.

Luego indicó: “Conozco su situación, pero igual quiero estar con él. Siento que cambió, lo veo. Mi familia no está de acuerdo con esto que hago, pero es mi decisión. Creo en lo que demuestra día a día. Es amoroso, atento, y sé que quizá cometió un error, pero se dio cuenta de lo que hizo”.

“Ya tenemos planeado casarnos y formar una familia. Sueño con eso, con tener otro hijo. Quiero tener un varón con él”, confesó. Con relación al casamiento, aseguró que ocurrirá en el corto plazo, cuando puedan verse y llevar a cabo las visitas familiares e íntimas.

Duarte, desde la cárcel, completó: “Me casaré por ella por amor. Ambos estamos enamorados. Mucha gente nos critica, pero no vivimos de esos dichos”.

Fuente: TN