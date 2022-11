Hallan rastros que podrían pertenecer a Susana Cáceres: desapareció hace 8 días

Buenos Aires.- La fiscal del caso, Luisa Pontecorvo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Moreno, había ordenado rastrillar esa zona luego de que tres testigos declararan en sede judicial haber visto deambular a la mujer el lunes pasado por ese predio, es decir cinco días después de que sus familiares la vieran por última vez.

Voceros judiciales informaron a Télam que, en ese marco, perros adiestrados que buscan personas vivas marcaron la cancha de fútbol ubicada sobre la calle José Hernández de la localidad de Villa Trujui, a unas siete cuadras de la casa de Cáceres.

Según las fuentes, este tipo de perros están capacitados para hallar rastros odoríficos de una persona viva hasta 48 horas después de haber estado en un lugar determinado.

Los canes se detuvieron en el lugar y, al profundizar la pesquisa, los efectivos hallaron rastros de la mujer en el interior de un vestuario precario perteneciente al predio, por lo que los investigadores creen que Cáceres durmió en ese lugar entre lunes y martes de esta semana.

A raíz de ello, la fiscal Pontecorvo ordenó la presencia de los peritos de la Policía Científica, quienes esta noche se encontraban en el lugar recolectando pruebas.

“La estamos buscando con vida”, dijo una fuente cercana a la investigación.

Por otro lado, los investigadores intentaban avanzar esta noche en un relevamiento en la zona en busca de cámaras de seguridad ubicadas en torno a la cancha de fútbol.

Este mediodía, por orden de la fiscal Pontecorvo, grupos de policías de comisarías de la zona, con apoyo de detectives de la Delegación de Investigaciones y de perros adiestrados para la búsqueda de personas, habían desplegado nuevos operativos, en el marco de los cuales «peinaron» la zona donde Cáceres fue vista por última vez.

Si bien no hay detenidos por el caso, la Justicia aprehendió al exnovio de Cáceres por la tenencia de un arma de fuego.

Mientras tanto, la fiscal continuaba esperando que le indiquen si una mancha roja hallada en un calzado secuestrado en una camioneta Renault que pertenece al hermano de la expareja de Cáceres son o no de sangre y que se comiencen a analizar los teléfonos celulares secuestrados a esos dos hombres, agregaron las fuentes.

Por último, contaron que las huellas halladas en esa misma camioneta pertenecen al dueño y no se detectaron rastros de la mujer.

Sobre la expareja de Cáceres, Alejandro Alberto Peralta, detenido por portar una pistola calibre .45 con la numeración limada -pero no por la desaparición de Susana-, los voceros contaron que se negó a declarar ante el fiscal Federico Soñora, que lleva la causa por tenencia ilegal de arma de guerra.

En las últimas horas, ese fiscal pidió convertir la aprehensión de Peralta en detención, ya que tiene un antecedente por robo agravado.

Cáceres, de tez trigueña, cabello largo color rubio, de 1,50 metros de altura y con tatuajes en ambos brazos, una pierna y una mano, salió de su casa de la localidad de Villa Trujui el martes 8 pasado, cerca de las 16, y dejó a la menor de sus hijas, una beba de un año y medio, al cuidado de su madre.

«Ahí vengo má», le dijo a la mujer antes de ir a pagar una deuda por unos electrodomésticos que había comprado la semana anterior,

La última vez que fue vista fue la madrugada del miércoles, en el barrio de Mariló, en Moreno, y vestía un short de jean azul y zapatillas negras.

Ante testimonios que indicaron que la mujer estaba con unas personas a bordo de una camioneta se secuestró el vehículo y fueron citados a declarar su expareja y los hermanos de ésta.

A su vez, los policías bonaerenses realizaron rastrillajes en cuatro lugares de Moreno: el domicilio de Cáceres, el de Peralta, la canchita «Los Apaches» y el barrio Candia.

Además, los pesquisas realizaron el relevamiento de cámaras públicas y privadas y sobre sus redes sociales, para conocer sus movimientos previos a la desaparición.

Según informó la policía, sus amistades y allegados refirieron que Cáceres vendía electrodomésticos.

Su prima señaló que «se había separado y no trabajaba» y que «no tenía una buena relación con su ex».

Además, Daiana, una amiga de la mujer, dijo esta tarde al canal Todo Noticias que le resulta «muy raro de que ella no aparezca porque no es de hacer estas cosas».

«Para mí tienen que fijarse en el actual novio, no me cierra para nada. Primero porque vendió sus electrodomésticos y no puede ser que después de eso la vieron con él por última vez y después no aparezca», afirmó.

Además, Daiana negó que Susana tenga deudas de «drogas» ya que consideró que «no es capaz de meterse en esas cosas» y aclaró que, si bien consumía marihuana, «nunca» consumió cocaína.

Por último, la amiga dijo que su novio era «muy celoso» con ella y que hace unos 15 días no sabía si continuar o no con esa relación.

No obstante, los investigadores no tienen hasta el momento sospechas de alguien que la pudo haber lastimado o que tuviera que ver con su desaparición, concluyeron las fuentes.

Fuente: Telefe Noticias