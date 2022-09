Jaldo y las autoridades de la Policía analizaron las estadísticas del delito en Tucumán

El gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió este martes por la mañana informes de la Plana Mayor de la Policía de Tucumán con las estadísticas de los últimos 15 días. Además, se evaluaron los delitos que bajaron, los que subieron y cuál fue el accionar de la fuerza ante estos cambios.

El titular del Poder Ejecutivo (PE) estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; por el jefe y el subjefe de la Policía de Tucumán, Julio Fernández y Sergio Sobrecasas; y por los comisarios generales a cargo de las distintas regionales y departamentos de la fuerza provincial.

Tras evaluar los índices de los diferentes delitos, Jaldo anunció que la semana que viene los números serán expuestos en el Salón Blanco «para que toda la sociedad tucumana pueda saber cuál es la situación clara y concreta, con parámetros ciertos que responden al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial».

«Haremos una evaluación pública del trabajo de la fuerza de seguridad de la policía de la Provincia de Tucumán, del acompañamiento de Gendarmería, de la Policía Federal, de la PSA para llevar tranquilidad a la sociedad», adelantó el Gobernador.

En ese marco, Jaldo pidió a cada uno de los jefes y al ministro, mayor tarea preventiva en materia de seguridad, mayor accionar en toda la provincia, mayores controles en las rutas, sobre todo las que vienen del norte por donde viene la droga y el contrabando. «Tenemos que redoblar los esfuerzos con más policías en la calle, con más operativos tratando de identificar a aquellos que obran fuera de la ley», sostuvo.

«Todos los días nos ponemos la vara más alta porque entendemos que con justa razón la gente nos exige y los tucumanos nos merecemos vivir más tranquilos en la provincia», cerró.

En conferencia de prensa, el ministro afirmó que en el encuentro «determinamos que la violencia doméstica y abusos son los delitos que estuvieron en aumento”.

En base a eso, dijo el funcionario, “le informamos al Gobernador como viene trabajando la Policía y el incremento de personal que tuvo que tener la División de Violencia de Género y como se viene trabajando con las Fiscalías”.

El encuentro también sirvió para analizar los distintos operativos que se vienen realizado en la provincia. “El Gobernador nos dio su apreciación con respecto a esto informes”, dijo el ministro.

Consultado por los delitos que disminuyeron, Agüero Gamboa dijo que “a pesar de que la violencia de género aumentó, la gente está denunciando y eso genera gran cantidad de intervenciones del personal policial”.

«El femicidio ha bajado. Hoy estamos contando con un femicidio contra 17 del año pasado”, añadió el ministro en dialogo con la prensa.

En esa línea, el titular del área de Seguridad, comentó que “se analizó que, ante el surgimiento de hechos que van cambiando, estamos trabajando en base a la denuncia digital que tiene el Ministerio Público Fiscal”.

“Son estadísticas que tiene ese ministerio. El Gobernador se mostró conforme con las mismas”, agregó.

Con respecto a los hechos policiales en los que está involucrado personal de la fuerza, Agüero Gamboa dijo que “hoy los jefes de regionales y de cada una de las áreas, están encargados de buscar y encontrar estas personas que estén cumpliendo su deber de proteger a las personas”.

Al ser consultado sobre los efectivos que son separados de la Policía por incurrir en ilícitos o mal comportamiento, Agüero Gamboa explicó: “Hay efectivos que son alejados de la fuerza, pero dependiendo si se inició una acción judicial, hay que esperar a que la fiscalía autorice a informar o no. A veces no se dan datos, como en cualquier delito, para no entorpecer la investigación”.

Luego, el ministro de Seguridad indicó cómo trabaja la Guardia Urbana para prevenir el delito en el microcentro, a raíz de una sentencia a dos “mecheras”: “Es una sentencia histórica, algo muy bueno porque la Policía de Tucumán venía trabajando deteniéndolas. Esto demuestra como se viene trabajando en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, la Corte y los jueces”.

Más policías a la calle

Agüero Gamboa remarcó, en otro tramo de la rueda de prensa que brindó, que “está previsto reforzar los policías para la calle. Se producirá una nueva diagramación en la que trabajamos hasta anoche, en una reunión con la Plana Mayor”.

Además, el ministro precisó que más de 100 detenidos en Comisarías fueron trasladados a Villa Urquiza para liberar los espacios en esas dependencias.

Crimen del hincha de San Martín

Sobre la causa que investiga el asesinato de Manuel Eduardo López, sucedido en las inmediaciones del estadio de La Ciudadela, el ministro de Seguridad indicó: “El suceso entre los dos hinchas podría haber sucedido en cualquier momento, antes o después del partido. La diferencia es que en el anillo de seguridad en torno a la cancha allí se cachea a las personas, pero antes de eso, hay una guardia de seguridad normal para evitar otro tipo de delitos, incluso dentro de la diagramación de seguridad se tiene a los ‘adelantados’ que son quienes observan quienes viene y cómo se movilizan las personas”.

En esa línea, Agüero Gamboa aseveró que “no había mena de prever ese hecho. No vemos una falla en el operativo de seguridad y, en ese momento, no teníamos información de que esta disputa interna de la facción de esa barra esté tan quebrada. Eso no nos permitió una previsibilidad en ese hecho”, concluyó.