Jubilados pagaron sus viajes a Brasil y cuando llegaron a la terminal el micro no existía

Una mujer de 29 años fue detenida a mediados de febrero en Posadas, Misiones, e imputada por estafa. Jarmit Edit Jara fue acusada de ser la “coordinadora” de una empresa de viajes fantasma que dejó plantado a un grupo de 40 turistas en la terminal de ómnibus de la capital provincial.

La acusada ofrecía distintos paquetes a través de las redes sociales, principalmente Facebook e Instagram, en nombre de la empresa JYL Viajes y Turismo. Los contactos con sus víctimas siempre eran por Whatsapp y exigía el pago en efectivo o a través de transferencias por plataformas virtuales.

Uno de los paquetes que vendió tenía salida el martes 14 de febrero de 2023 para Camboriú con regreso el 20, e incluía el transporte terrestre, estadía y dos excursiones, a un precio total base de $75.000 por persona. Una oferta que sedujo a unos 40 turistas, entre jubilados, amigos y familias con hijos, que estaban presentes a las 13 para tomar un micro que nunca llegó. Entre los turistas había gente que viajó desde Chaco o Formosa y otros que esperaban el paso del micro al borde de la ruta en el interior de Misiones.

“Hace cuatro meses que planificamos este viaje. El contacto de esta ‘coordinadora’ nos llegó por el ‘boca en boca’; nos cobró $75.000 por persona y el paquete incluía alojamiento durante cinco días. Teníamos que llegar a Brasil el 15 de febrero y regresar a Misiones el 20″, contó Claudia Almada, una de las damnificadas que iba a viajar con varios familiares, al diario Primera Edición. En diálogo con Misiones Online, dijo que también le transfirió dinero para supuestamente comprar reales a buen precio.

Jarmit Jara. fue detenida en su casa y la policía incautó su teléfono. (Foto: gentileza La Voz de Misiones).

Según contó la mujer, la coordinadora se presentó a la hora pactada en la terminal antes de esfumarse. “Nuestro colectivo tenía que salir a las 13. Ella llegó minutos después y nos saludó a todos, nos abrazó, mostró entusiasmo”. Pero a medida que pasaba el tiempo y no aparecía el colectivo, Jara empezó a actuar, yendo de un lado para otro, siempre hablando por teléfono. Primero habló de un supuesto problema de habilitación y luego aseguró que el micro iba a salir a las 15.30.

El testimonio de las víctimas: “Cuando nos dimos cuenta, ya se había borrado”

“Esperamos unos minutos y cuando nos dimos cuenta ella ya se había borrado”, contó la víctima. Ya pasadas las 18, Jara mandó un mensaje a los turistas en el que aseguraba que el micro se había roto, que el viaje estaba suspendido y que les iba a devolver la plata. Luego, no contestó ninguna pregunta, directamente apagó su celular.

Desilusionados y viendo como se esfumaba el sueño de vacacionar en las playas de Brasil, algunos de los turistas decidieron ir a la Comisaría para radicar la denuncia.

Valeria Torres, otra de las damnificadas que vino desde Chaco para el viaje, reconoció que “de entrada fue todo turbio” y que Jara jamás les dio ningún tipo de recibo. “Vinimos a las 12:30 con todos los chicos. Somos once familias con criaturas, bolsos, todo, un viaje soñado para los chicos que quedó en la nada. Todos estafados”, dijo a Misiones Online.

Jarmit Jara ofrecía paquetes turísticos a través de las redes sociales. (Foto: captura de Facebook).

En diálogo con el canal Somos Misiones, Natalia Agüero, una abogada que también fue estafada, dijo que le pagó a la mujer cerca de 187.000 pesos por el viaje y estimó la estafa en más de 3 millones de pesos, ya que algunos turistas pudieron haber pagado por excursiones y otras actividades. “Queremos que si el día de mañana sale no pueda hacer lo mismo. Que nunca más organice viajes. Esperamos que esto prospere y nos devuelva la plata. El daño ya está hecho”, afirmó.

Susana Gamarra, otra víctima que ya había viajado con la coordinadora sin inconveniente y que pagó 170.000 pesos en cuotas por el viaje. “Me estoy despertando de una pesadilla, porque trabajaba turnos extras para poder llevar un poco más de plata y conseguir algún regalo para mi familia. Pero todo el sacrificio, que es más desgastante por mi edad, fue en vano”, dijo la mujer de 61 años.

El 15 de febrero, la “coordinadora” fue detenida en su casa del barrio Los Paraísos de Posadas. Durante el allanamiento, la policía secuestró el celular de la joven, que ahora será sometido a pericias en busca de pruebas. Jara se abstuvo de declarar ante el Juez de Instrucción N°6, Ricardo Balor y continuará tras las rejas.

Ramiro Rodríguez Varela, Subsecretario de Capacitación y Control de Calidad del Ministerio de Turismo de la Provincia de Misiones, indicó a TN que 14 personas presentaron la denuncia en Misiones y otros turistas lo hicieron en Chaco.

El funcionario estimó la estafa en “más de 3 millones, ya que además del precio del paquete afirmaba que podía cambiar reales baratos y dárselos al momento de subir al micro”. “Unas personas nos dijeron que le dieron 10.000 pesos, otra hasta 140.000, así que seguramente se habrá llevado medio millón más”.

“Nosotros solo podemos empezar a actuar si la gente hace la denuncia, muchas veces la gente no se anima porque piensa que no va a pasar nada, pero gracias a eso hoy está detrás de las rejas”, afirmó Rodríguez Varela. Además contó que hicieron una ampliación de la denuncia porque vieron “que puso en venta su casa, su auto. Creemos que se quería fugar con el botín”.

En diálogo con TN Horacio Simsolo, vocero del ministerio de Turismo de Misiones, indicó que Jara también “estuvo detenida en Brasil” a principios de año por un hecho similar: había dejado dejó varado a un grupo de turistas a las afueras de un hotel de Camboriú en enero por falta de pago.

“También tuvo un problema con un contingente en Salta en julio de 2022“, precisó. Además, habría estafado a otro contingente con un viaje a Brasil que debía salir el 20 de febrero. “Lo que hacía era contratar micros charter. En el último caso, el micro no estaba roto, no vino porque a él tampoco lo habían pagado el servicio”, indicó Simsolo.

Una de las últimas publicaciones en las redes de Jara fue el 1 de febrero, en el grupo “Paraguay Compra – Venta” de Facebook, donde ofrecía 7 días y 5 noches en Brasil con “apart completo, viaje ida y vuelta en coche cama, merienda incluida”, por 90.000 pesos.

“Lo barato sale caro”

En diálogo con medios locales, la presidente de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo, Sandra Lezcano, alertó sobre los riesgos de contratar paquetes por las redes y recordó que se puede consultar en la web del ministerio de Turismo el registro de agencias habilitadas. “La gente tiene que empezar a darse cuenta de que corre riesgos, de que lo barato sale caro”.

“El problema es que la gente que elige pagar estos viajes que de por sí no cuentan con todos los requisitos oficiales, no tienen un seguro de respaldo, es decir, si llega a ocurrir una tragedia no tienen cobertura de ningún tipo”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en los peligros de dejarse seducir por precios más bajos. “Si uno accede a una oferta oficial puede informarse acerca de todos los datos legales que la respaldan; sin embargo, optan por hacer negocio con una persona que solo les ofrece un número de teléfono y un nombre, sin ninguna otra información”.

Sobres este tipo de estafa, indicó que “no hay forma de controlar, no hay un poder de policía, no hay herramientas legales para combatir este tipo de delitos” y que solo se puede tratar de concientizar a los viajeros.

Desde el ministerio de Turismo de Misiones, instaron a las víctimas a presentar la denuncia para poder acompañarlas y presentarse como querellante en la causa penal.

