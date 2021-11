“Jugaba de noche y con ropa oscura”: atropellaron y mataron a un nene en una picada, pero no irán presos

El jurado popular de la Cámara 7ª del Crimen ratificó este miércoles la prisión condicional para los acusados por el crimen de Mateo Aguirre, el nene de 8 años que murió atropellado en una picada de autos en Villa Santa Rosa (Río Primero), la noche del 10 de diciembre de 2016.

El tribunal convalidó el acuerdo entre el fiscal Sergio Ruiz Moreno y los defensores de los dos acusados para que reciban penas de prisión en suspenso. Moreno había argumentado que Mateo Aguirre fue atropellado porque “jugaba de noche y con ropa oscura”.

Domingo Ghione, el conductor que atropelló a Mateo Aguirre, recibió una pena de tres años de prisión condicional por homicidio culposo. Por su parte, se estableció un castigo de año y medio de prisión en suspenso -la misma que a Ghione- para Axel Pérez por conducción peligrosa.

¿Qué significa que la penas de prisión sean en suspenso?

Quiere decir que la Justicia cree que no es necesario que el acusado vaya detenido, mientras el mismo cumpla con una serie de condiciones para mantener, justamente, en suspenso esa situación.

Por su parte, el jurado popular determinó las responsabilidades de las conductas del comisario Omar Lorenzo Pucheta, quien fue condenado a cuatro años de prisión. Mientras que el oficial principal Eduardo Javier Maidana fue condenado a dos años de prisión. Ambos están acusados de encubrir el siniestro o de intentar de que no sea tratado como un crimen vial.

Además, los dos conductores que participaron de la picada en la que Mateo Aguirre perdió la vida fueron inhabilitados por seis años y tres meses para poder conducir cualquier vehículo.

El repudio de los padres luego del veredicto

Soledad Zanna y Neder Aguirre, padres de Mateo Aguirre, estuvieron presentes como querellantes en el juicio de este miércoles. Antes de que los acusados hagan uso de la última palabra, se les otorgó a los padres “la penúltima palabra”.

En primer lugar tomó la palabra el papá de Mateo, quien cuestión la actitud del fiscal Ruiz Moreno por “no haber cumplido con lo prometido”. “Pensé que lo que había hablado en el despacho del fiscal había sido con el corazón”, expresó Aguirre dirigiéndose de frente al tribunal y con el aludido a uno de sus costados.

Otra de las críticas que recibió el fiscal por parte de Neder Aguirre fue por confiar en el arrepentimiento de Nahuel Ghione. “El fiscal cree que conoce a Ghione, pero no lo conoce. Era compañero de trabajo mío y nunca sintió el dolor de la muerte de mi hijo”, expresó el papá de Mateo sobre el autor del hecho.

Además, Aguirre contó que al día siguiente de la muerte de su hijo, mientras velaban a Mateo, recibió una foto de Facebook en la que el acusado aparecía viendo el clásico Boca – River con muchas bebidas y un frasco con flores de marihuana.

Además, el hombre criticó a Ruiz Moreno por haber dicho que su hijo vestía ropas oscuras y eso no permitía que el conductor lo viera. “Yo mismo lo vestí a Mateo ese día; tenía botines verdes, un pantaloncito gris y una musculosa verde”, remató.

“Es un dolor inexplicable saber que nunca más vamos a verlo”: la conmovedora carta de la hermana Mateo

Luego de las declaraciones de Neder Aguirre, la madre de Mateo tomó la palabra y se emocionó al leer la carta que le escribió su hija Luz, de apodo “Luchi”, a su hermano Mateo Aguirre. Luz tenía 12 años cuando Mateo -con ocho- murió tras ser atropellado por un auto que corría una picada.

El relato de la carta hizo derramar en lágrimas a su marido, a los familiares en el fondo de la sala, abogados y a otros presentes en la Cámara de Acusación. Muchos se enteraron por esa lectura de que Mateo era muy lúcido, que quería ser abanderado como ella y que su hermana compinche no pudo dormir por varios años en el mismo dormitorio que compartían hasta su muerte.

La carta completa de la hermana de Mateo Aguirre

Con mi hermano todo lo hacíamos juntos. En casa los lugares siempre estaban designados. A Mate no le gustaba poner la mesa. Solía quejarme de eso. Compartíamos la habitación. Cuando nos íbamos a dormir rezábamos juntos. No le costaba aprender. Una tarde frenamos en un semáforo, me dijo. Luchi ¿Sabías que Mateo quería ser abanderado igual que vos? No me sorprendí, pero entré en una angustia de saber que no pudo lograrlo.

Cuando voy caminando por la calle y me cruzo a sus amiguitos lo imagino entre ellos riendo y jugando como siempre lo hacía. Cualquiera sea el momento en que me encuentre levanto la mirada al cielo. ¿Cómo sería este momento si estarías aquí? La ropa sigue intacta, no podemos sacarla de donde está. Sus juguetes están guardados en una caja donde conserva su esencia. Duermo abrazada a un buzo que usaba seguido. Tenemos un pendrive con fotos, y videos, que nos dedicamos a ver. Soy la única de los 3 que puede verlo.

Después de que falleció no puedo dormir en la misma habitación. Me sentía vacía en las 4 paredes donde antes compartía charlas, peleas, juegos. Estaba sola acompañando a papá y mamá que estaban destrozados al igual que toda la familia. Fue difícil salir adelante, nos cuesta muchísimo. Es un dolor saber que nunca más vas a verlo. Escuchar su voz, su risa y ese ruido que hacía con la lengua. No va a estar más al lado mío. No puedo verlo con uniforme de secundaria nunca más. Todo esto me quitaron.

Fuente TN