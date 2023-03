Juzgan al acusado de matar a una mujer y su hija adolescente y enterrarlas en el patio de su casa

Este lunes comenzó el juicio a Hugo Orlando Hidalgo, alias “El Ninja”, a quien acusan por el femicidio de Maruja Pérez Chacón (50) y de su hija, Shirley Cielo Barrientos (15), ambas de nacionalidad peruana asesinadas en 2017 en Punta Lara.

Madre e hija desaparecieron el 28 de enero del 2017 y sus cuerpos fueron encontrados una semana después enterrados en el patio de la casa de Hidalgo ubicada en la Avenida Brown, de Punta Lara. El femicida, quien tenía una relación de amistad con las víctimas, fue capturado en la provincia de Misiones, ya que se mantuvo prófugo luego del hecho.

En los alegatos de apertura, la fiscal de juicio, Leila Aguilar, aseguró que intentarán probar que Hidalgo cometió “uno de los hechos más graves que existen en el código penal” utilizando “un arma blanca, tipo cuchillo o otro elemento con filo, atacó a Maruja Chacón Pérez, que se encontraba con su hija de 15 años”.

La funcionaria aclaró que el femicida le dio “cuatro puñaladas en el cuello y el resto en la zona alta de la espalda”, y que la lesión que le provocó la muerte fue la que impactó en la médula ósea.

“Esto nos permite sostener que el crimen fue con ensañamiento. A la víctima le causó un dolor extremo”, añadió.

La fiscal de juicio, Leila Aguilar (Foto: Carolina Villalba /TN)

En cuanto a la hija de Maruja, la fiscal determinó que la muerte se produjo una vez enterrada y que fue por asfixia. “Hidalgo le causó un golpe en la cabeza, que la colocó en un estado de inconsciencia que no pudo defenderse y la apuñaló en el cuello de 10 puñaladas. Después, se encargó de cubrirla con una sábana, le colocó una bolsa en la cabeza y le ató las piernas. Cielo termina muriendo por asfixia por sofocación y fue enterrada viva”, sostuvo.

“Tras el crimen, cavó un pozo, colocó los dos cuerpos y los cuchillos, la bombacha de la nena y enterró todo en la parte trasera de la vivienda. Después lo cubrió con tierra y colocó sobre ello una parrilla para disimular el lugar”.

“Era una persona fabuladora, con conocimientos para hacer cuchillos y espadas. Le habían puesto el apodo de ninja”, añadió.

La aberrante defensa de Hidalgo: “Prefiero las series de zombies de Netflix”

Lucas Bianco, abogado defensor del imputado dijo que su cliente es ajeno al hecho que le imputan. Además criticó la teoría del caso y a la fiscalía: “Es fantasioso el caso que presentó la fiscal, yo prefiero las series de zombies de Netflix”, dijo y agregó: “No niego que los hechos ocurrieron, yo voy a cuestionar la autoría”.

Por su parte Hidalgo pidió declarar y marcó que su exesposa, Celeste Zeles, fue la autora de los asesinatos en conjunto con Ayelén Arredondo (una de sus exnovias asesinada en 2021 en La Plata).

“Yo no dije nada de esto porque Celeste es la madre de uno de mis hijos. Pero grabé todas las conversaciones que tuve con ella en donde ella confesó los hechos”, dijo Hidalgo quien además se sometió a las preguntas de la fiscalía. Declaró durante 20 minutos.

Uno de los testigos que declaró en esta primera audiencia fue Mario Alberto Vallejos, amigo de Maruja. “Al imputado lo vi en un cumpleaños una vez sola, el 23 de diciembre del 2016. Me acuerdo que me dijo cosas feas al oído. Se me acercó cuando estaba bailando, me dijo si yo estaba caliente con la señora. Yo no lo conocía y era un atrevimiento decirme eso”. También contó que la víctima había llegado de Perú a “mejorar su vida”, que se desempeñaba como enfermera y que tenía dos hijos en ese país a quien le mandaba dinero. También reveló que el imputado le había prometido trabajo.

El segundo en declarar fue el perito de la Policía Científica, con especialidad criminalística de campo, Alfredo Mendez, quien fue el encargado de llevar adelante el relevamiento de los hechos. En ese entonces, el jefe de la subdelegación Policía Científica con sede en Ensenada recibió el llamado del fiscal Romero para hacer una diligencia por averiguación de paradero.

Los carteles que piden justicia por las víctimas del doble femicidio. Empezó en la plata el juicio al presunto asesino, Hugo Orlando Hidalgo, alias «El Ninja». (Foto: Carolina Villalba / TN)

“Como ese predio estaba sospechado, el doctor nos pidió que me apersone a hacer una inspección del lugar. Era una casa de dos plantas y estaba casi vacía. Había un casco, algunas botellas, ropa. Se nota, según mi apreciación fue deshabitada rápido. Como quien dice, agarraron las cosas y se fueron, pero quedaron prendas”, contó el perito.

Y añadió: “En el garaje vimos bolsas de residuos y un cuchillo. También había manchas hemáticas compatibles con sangre, las que intentaron ser ocultadas con pintura negra”.

Las fotografías de la escena del crimen fueron exhibidas y el perito contó que los cuerpos estaban enterrados en el patio, con unos 40 centímetros de profundidad. El lugar estaba revestido con tierra que fue removida y cubierto con una parrilla. “El lugar estaba simulado”, aseguró el fiscal.

El debate se desarrolla bajo la modalidad de juicio por jurados, en una sala del Tribunal Oral Criminal N°1 de La Plata, ubicado en calle 8 entre 56 y 57. La jueza técnica es Cecilia Sanucci.

Fuente TN