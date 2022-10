Juzgan al acusado de un brutal ataque contra su pareja en Delfín Gallo

Este viernes 14 de octubre, comenzó el juicio oral contra un sujeto a quien el Ministerio Fiscal acusa de someter a una terrible golpiza a su pareja y abusar sexualmente de ella, hechos ocurridos hace un año.

En el debate interviene el auxiliar de fiscal, Rogelio Rodríguez del Busto, en representación de la Unidad Fiscal de Atentados contra las Personas, que dirige el fiscal Pedro León Gallo.

En sus alegatos iniciales, el investigador del Ministerio Fiscal, pidió que el acusado sea condenado por los delitos de tentativa de homicidio doblemente agravado por mediar violencia de género y por la relación de pareja; y abuso sexual con acceso carnal. En contra del mismo, solicitó la imposición de una pena de 20 años de prisión efectiva.

De acuerdo a la acusación, el 3 de octubre de 2021, en una propiedad de Delfín Gallo, Guillermo David Aquino atacó a golpes a su pareja de 31 años, a quien dejó inconsciente, para después someterla sexualmente.

Luego, comenzó la incorporación de prueba testimonial. El primer testimonio en ser recibido fue el de la víctima, quien declaró respecto al hecho, mediante la plataforma Zoom.

“Me pegaba y me maltrataba, me rompía la ropa y me dejaba llena de moretones, me agredía también psicológicamente. Ahora no puedo hacer nada, estoy tirada en la cama, postrada de por vida. Antes estudiaba y ahora no puedo ni atender a mis hijos. No tengo ganas de vivir así como estoy, me quiero morir”, se lamentó.

También declararon familiares de la joven; además de policías y peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales del MPF, que tomaron intervención en el caso. Según adelantó el tribunal, el debate proseguirá el lunes 17 de octubre, con más declaraciones de testigos.