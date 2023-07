“La gente gritaba, lloraba y filmaba, pero no hacía nada”, contó un vecino de la joven asesinada por dos dogos

Córdoba.- El brutal ataque de dos perros dogo que acabó con la vida de Trinidad, la joven de 15 años que paseaba a sus mascotas por el barrio Estación Flores de la ciudad de Córdoba, suma detalles al dramático episodio. Ahora, un vecino reveló en primera persona pormenores del angustioso momento: «La gente gritaba, lloraba y filmaba, pero no hacía nada», cuestionó Marcelo, una de las personas que intentó evitar el trágico final.

“Te queda ese cargo de conciencia, la impotencia de saber si no podrías haber hecho algo más”, contó con suma congoja en diálogo con El Doce Tv.

Marcelo no fue un vecino más en el ataque que enlutó a Córdoba. En su afán de defender a la adolescente de 15 años, también fue atacado por uno de los perros y recibió un corte profundo en la cara.

El hecho conmocionó la mañana de domingo cordobesa. Fue cuando Trinidad que caminaba con sus mascotas a unas seis cuadras de su casa, fue sorprendida y atacada por dogos que escaparon de la casa de sus dueños.

En ese momento, Marcelo, vecino del barrio Estación Flores, estaba en su casa festejando un cumpleaños con un asado. Su hijo y un sobrino que volvían de hacer compras en un almacén lo alertaron del ataque de los perros.

“Llegaron corriendo, casi sin aliento y me dijeron lo que estaba pasando. No dudé. Salí a la calle y le pedí a mi hijo que me traiga un palo de escoba. En ese momento no sabés bien qué hacer», se sinceró Marcelo. «Había gente alrededor, muchos gritos. Pero nadie hacía nada», se lamentó.

Y agregó: «Le pegué al perro que la tenía a la chica del cuello, pero ni se inmutaba. Me alcanzaron un pico y le pegué un par de veces, pero nada», contó.

Marcelo hace un bache en el relato, se conmueve. Y sigue: «Luego un vecino le asestó unas puñaladas y yo seguí con el pico, pero el perro no la soltaba. No la soltaba”, repitió.

En medio del sangriento ataque, otro perro le saltó encima a Marcelo y lo atacó. “No sé si me rasguñó con los dientes o me arañó en la cara”, dijo señalando la parte derecha de su mandíbula. En ese sector recibió cinco puntos de sutura a raíz del corte.

«Todo pasó muy rápido. No estábamos preparados para esta situación – admitió Marcelo-. Luego de que el perro la soltó, la chica se sentó en el piso, abrió los brazos como pidiendo ayuda, y luego se cayó para atrás. No sabíamos si levantarla, sentarla, no sabíamos qué hacer», contó con dramatismo.

Tras el ataque a la joven de 15 años, los dogos siguieron enfurecidos: corrieron a unos perros que estaban ladrándoles en la esquina y uno de ellos se metió a una vivienda cercana de otro vecino, que en su defensa lo atacó con facas y lo mató. Ambos perros fueron asesinados a puñaladas.

La chica fue trasladada al Hospital de Urgencias de la capital cordobesa con heridas profundas en la cabeza, en el cuello y en el rostro. Además, los dogos le habían perforado dos arterias y cuando llegó al hospital su cuadro era prácticamente irreversible. Murió horas después, durante la madrugada del lunes.

El dueño de los animales, que no estaba en la casa, quedó imputado por «homicidio culposo y lesiones culposas» y pidió disculpas públicas este lunes. Horas más tarde, su vivienda fue allanada y, de acuerdo a lo que se conoció, tenía denuncias previas y había sido condenado por una contravención el año pasado.