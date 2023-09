La Justicia postergó definir si le darán el arresto domiciliario al humorista Cacho Garay

Después de que Juan “Cacho” Garay fuera detenido a principios de julio por haber violado la restricción perimetral contra su ex esposa, Verónica Macías, quien lo denunció por violencia intrafamiliar, la Justicia postergó la audiencia, en la que deberían haber definido si le otorgaban el arresto domiciliario. La nueva fecha que fijó el juez a cargo de la causa fue el 4 de octubre.

Este martes 12 de septiembre, el titular del Juzgado Penal Colegiado Nro. 1 de Mendoza, Federico Martínez, debía determinar si el humorista continuará alojado en el penal de San Felipe o si le concedía el beneficio de volver a cumplir con el arresto desde su domicilio. Sin embargo, la decisión fue aplazada por tres semanas, cuando ambas partes serán citadas en una audiencia de apelación.

La solicitud había sido presentada por el abogado defensor de Garay, Daniel Romero, quien había adelantado en julio que iba a solicitar la medida luego de que fuera detenido. El primer fiscal de la causa, Daniel Carniello, lo imputó por los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra su cónyuge y tenencia de armas de fuego de uso civil.

De acuerdo con la información recopilada por Télam, el comediante estuvo detenido hasta abril de este año, cuando el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Mendoza lo favoreció con la prisión domiciliaria que cumplió hasta el momento de su detención. Sin embargo, el detenido permanecía alojado en la casa de su hermana, ubicada en la localidad de Coquimbito, en el departamento de Maipú, debido a que el domicilio que compartía con Macías quedó a disposición de la damnificada.

El juez postergó la decisión para el próximo 4 de octubre (Télam)

A pesar de que Garay había permanecido detenido en la vivienda de su familiar, a mediados de mayo, su ex pareja volvió a denunciarlo por presuntamente haber roto la orden de restricción perimetral luego de que recibiera una llamada telefónica con tono amenazante, ya que en la comunicación solamente se escuchaba sonido ambiente y nadie emitía ninguna palabra.

Por este motivo, las autoridades iniciaron una investigación para determinar el origen del llamado, hasta que comprobaron que este se había realizado desde la casa de la hermana del humorista. A raíz de esto, la fiscal Mónica Fernández Poblet exigió que pierda el beneficio y regresara al penal, como consecuencia de haber desobedecido la prohibición de acercamiento que contempla que las partes no pueden tener ningún tipo de comunicación, así sea vía telefónica o redes sociales.

La denuncia en contra de la figura del humor mendocino se conoció luego de que Macías denunciara que Cacho la había amenazado con tirarla desde el balcón de la habitación que compartían en Villa Carlos Paz, Córdoba, mientras el humorista se encontraba en medio de la temporada teatral de verano.

Cacho Garay volvió a ser detenido en julio por desobedecer la restricción perimetral (Télam)

“Le dije que algún día se iban a enterar de quién es en verdad, y me dijo ‘yo ahora te mato, te tiro por el balcón’, y como tiene amigos en el hotel y amigos jueces, me dijo que nadie se iba a enterar, que iba a quedar como un accidente”, reveló durante una entrevista para Intrusos, por América TV. Además, agregó que pudo escapar de esa situación gracias a la ayuda de una de las empleadas del complejo al recordar: “Me encontró en shock y le conté”, al dar a entender que esta la habría motivado a denunciarlo.

De esta manera, la mujer le puso un final a una relación de 13 años que sostuvo con Garay, en la que aseguró que siempre fue víctimas de sus maltratos. “Me llevó muy engañada. Me dijo que me iban a pasar cosas lindas. Esa frase no me la olvido nunca más”, contó al mencionar que el artista se habría aprovechado de su sueño de ser cantante, ya que este le habría prometido trabajar con él.

Télam

Fuente Infobae