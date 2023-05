La madre de Anahí Benítez tras la condena a un imputado y la absolución del otro: “Tengo una sensación horrible”

A 5 años, 9 meses y 12 días del femicidio de Anahí Benítez, este martes el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de Lomas de Zamora decidió condenar a Marcelo Sergio Villalba (46) a prisión perpetua por el crimen de la adolescente de 16 años y anunció la absolución del otro acusado, Marcos Bazán (39), que había sido sentenciado en un primer debate que luego fue anulado. Ambos habían llegado como coautores del femicidio. Tras escuchar la lectura del veredicto, y en medio de los festejos de una de las otras partes, la madre de la víctima tragó bronca en silencio.

“Tengo una sensación horrible, pero vamos a ir a Casación”, dijo Silvia Pérez Vilor a la agencia de noticias Télammientras se retiraba de la sala. Su disconformidad con la absolución de Bazán y con la actuación de la Justicia, había sido manifestada durante la audiencia de cierre del debate, el lunes 8 de mayo, cuando la mujer pidió pronunciar unas últimas palabras ante los jueces Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo. Aunque en lo formal el recurso solo está previsto para los imputados, los magistrados le dieron luz verde para que hable.

“Lo que quiero decir es que desde el corazón me sentí muy poco representada, o nada representada por el Estado en este juicio”, dijo Pérez Vilor en clara alusión a la postura asumida por la fiscal de juicio Marisa Monti que, en su alegato, solo pidió prisión perpetua para Villalba —el imputado comprometido por un estudio de ADN y el celular de la víctima—, pero que reclamó la absolución de Bazán.

“Toda la prueba está en la causa. Lo que le pido a los señores jueces es que no valoren la interpretación de la prueba, sino que vayan al informe, lo lean y vean que tantas cosas juntas en una casa no pueden indicar que una persona no estuvo allí”, señaló sobre los supuestos indicios que, según su postura, incriminan a Bazán.

Silvia Pérez Vilor, la madre de Anahi Benítez (Fotos/Maximiliano Luna)



“Por último, quería agregar que no estoy de acuerdo ni con la absolución que dijo la fiscal, ni siquiera con la participación secundaria que dijo mi defensor”, afirmó, cuestionando, incluso, lo planteado por su abogado, Guillermo Bernard Krizan, en el alegato. Y cerró: “Yo estoy de acuerdo con el TOC N°7 anterior y pido la pena perpetua para el señor Bazán y para el señor Villalba. Nada más, muchas gracias”.

“Después de la lectura les voy a pedir el mayor respeto posible, el mayor orden posible, ¿sí? Por favor, esto es un Tribunal. Gracias”, dijo el juez Santiago Márquez, previo a que la secretaria del TOC N° 7 leyera el veredicto al que los magistrados arribaron por unanimidad.

Sentada junto a su abogado, la madre de Anahí Benítez se acomodó en la butaca con cierto nerviosismo. En su interior, la mujer, que participó en el juicio anterior, palpitaba la sentencia que escuchó menos de 10 minutos después: la pena máxima para Marcelo Villalba por los delitos de “privación ilegal de la libertad agravada, robo, homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género”, y “abuso sexual agravado por acceso carnal”, en perjuicio de Anahí. Y la absolución de Marcos Bazán.

Sobre esto último, la mamá de Anahí siempre se manifestó en contra. “Me llama la atención que Bazán haya tenido el dinero para pagarle a cinco abogados y yo no tengo para pagarle a ninguno, que tenga el apoyo de organizaciones de derechos humanos y a mí no me apoya nadie. Es un acusado de femicidio y fue condenado: no es que no hay pruebas”, dijo días antes de que comenzara el segundo debate.

Bazán, en tanto, siempre sostuvo que era “inocente”. Durante el juicio dijo que le “armaron” una causa que le arruinó la vida, debido a que estuvo cinco años preso luego de ser condenado a perpetua en 2020, condena que fue anulada al año siguiente. Su excarcelación, en octubre de 2022, contó con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Tras la lectura del veredicto, el ahora ex imputado celebró y se abrazó con sus abogados Camila Calvo y Manuel Garrido, titular de la organización de derechos humanos Innocence Project. También contó con el apoyo de figuras como Nora Cortiñas, cofundadora de las Madres de Plaza de Mayo y representantes del CELS.

El festejo de Marcos Bazán, ahora absuelto, acompañado por Nora Cortiñas y organizaciones de Derechos Humanos (Fotos/Maximiliano Luna)

¿Por qué se hizo un segundo juicio?

En el primer juicio, realizado en 2020, Bazán había sido condenado a prisión perpetua, al ser considerado autor del crimen de la joven. Por su parte, Villalba no fue juzgado porque los jueces entendieron que presentaba un cuadro “psicótico” y que no estaba en condiciones de estar presente en el debate.

En diciembre de 2021, el Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló la sentencia del primer debate y ordenó la realización un nuevo juicio oral, que comenzó el 1 de marzo último ante el mismo TOC N° 7 de Lomas de Zamora, aunque conformado por otros jueces.

La Sala I había cuestionado duramente al tribunal que, para dictar sentencia, tuvo en cuenta un peritaje que calificó como clave, realizado por el reconocido can “Bruno” y su instructor Tula, de la Brigada Canina de Escobar, que descubrió el rastro odorífero de Anahí dentro de la casa de Bazán y la presencia del propio imputado en la fosa donde se halló el cadáver de la víctima, a 235 metros de su vivienda, lo cual también fue criticado por la fiscal Monti en este nuevo debate, lo que llevó a pedir la absolución.

