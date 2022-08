La mujer que asesinó a su hija en Pilar estaba en tratamiento psiquiátrico

Los vecinos de Presidente Derqui -una localidad de 110 mil habitantes en la provincia de Buenos Aires- y de toda la zona no salen de la conmoción por el crimen de una nena de siete años, que fue estrangulada en la cama mientras dormía por su propia madre, que después intentó quitarse la vida y ahora permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Juan C. Sanguinetti, con pronóstico reservado.

En las últimas horas, se conoció el resultado de la autopsia que se llevó a cabo en la Morgue de San Fernando, según el cual la causa de la muerte de la víctima fue “muerte por asfixia” y se descartó la presencia de heridas o golpes que pudieran haber desencadenado el trágico desenlace.

En tanto, se supo que la madre, Beatriz Toral, tiene 35 años y padecía problemas psiquiátricos. En base a la reconstrucción, después de estrangular a su hija Estrella, intentó suicidarse provocándose varios cortes en el cuello, por lo que tuvieron que operarla de urgencia y permanece internada en grave estado y con custodia policial.

La reconstrucción del crimen

El aberrante crimen salió a la luz el viernes alrededor de las 13.30. cuando el padre de la víctima, Cristian Rebelli, que trabaja como mozo en el Jockey Club de San Isidro, intentó comunicarse con su pareja y, al no poder hacerlo, le pidió a su hermano que fuera a su casa.

Los dos hombres se encontraron poco después en el domicilio de la calle Toro al 300 y, al ingresar, descubrieron la macabra escena. El cuerpo de la pequeña Estrella yacía inmóvil en su cama, mientras que su mamá estaba desmayada y completamente ensangrentada en otro rincón del dormitorio.

La causa fue caratulada como “homicidio agravado por el vínculo” y es investigada por el fiscal Germán Camafreita Stefich, que actualmente subroga la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada en dicha jurisdicción.

Y agregó que cuando el padre de la menor llegó a la casa e ingresó “se encontró con la nena en la cama, él agarró a su nena y la llevó al hospital, pero ya llegó fallecida”.

Lugar donde ocurrió la tragedia. Foto: @juancaimpacto. .

Los problemas psiquiátricos de la sospechosa

Los vecinos de la familia se mostraron consternados por lo ocurrido. “(La mujer) era clienta mía de todos los días. Ella 12.30 venía a comprar todos los días las golosinas para la nena. Me extrañó que ayer no vino a comprar, y después yo hablando con el marido, me dice que 12.05 fue el último contacto con ella, que tenían que ir al psiquiatra y que no le respondía más los mensajes”, relató Rosa, dueña de un quiosco de la cuadra, en diálogo con C5N.

Y agregó que cuando el padre de la menor llegó a la casa e ingresó “se encontró con la nena en la cama, él agarró a su nena y la llevó al hospital, pero ya llegó fallecida”.

Según confirmó una fuente cercana a El Diario la situación de Toral era angustiante: sus problemas psiquiátricos comenzaron a agudizarse durante la pandemia, sumado a la muerte de sus padres en los últimos meses, lo que agravó su cuadro.

“A mí me lo contó ella, que estaba en tratamiento psiquiátrico y que tomaba medicación. Una vez me dijo: ´Yo vivo nada más que por Estrella, porque yo no asumo la muerte de mi mamá”, contó la vecina.

Fuente TN