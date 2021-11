La Pampa: conforman un equipo de fiscales para investigar el crimen de Lucio Dupuy

Un equipo de fiscales se conformó este lunes para investigar el crimen del niño Lucio Dupuy, cuyos restos fueron inhumados en la ciudad de General Pico, mientras que el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, puso a disposición de la justicia toda la documentación interna para determinar si pudo haberse evitado el homicidio, por el que están detenidas la madre de la víctima y la pareja.

En tanto, Juan Carlos Toulouse, el médico forense que practicó la autopsia al cuerpo del niño, dijo a Télam que “nunca” vio en sus casi 30 años de carrera un maltrato como el que sufrió Lucio y adelantó que mañana entregará a los investigadores los resultados finales de su estudio.

La inhumación de los restos del niño asesinado a golpes el viernes pasado se llevó a cabo esta mañana en General Pico, donde reside su padre Christian Dupuy, y una vez finalizada la misma se realizaron dos marchas en reclamo de justicia en esa ciudad y Santa Rosa.

El domingo, tras una primera movilización que terminó con serios incidentes en la capital pampeana, las dos detenidas, la madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti, y la novia de ésta, Abigail Páez, fueron trasladadas a otra dependencia fuera de la provincia, informó a Télam el jefe de la Policía de La Pampa, Daniel Guinchinau.

A su vez, se difundieron en la fecha una serie de tuits que publicó la acusada Páez, en los que aconsejaba no traer “pibes al mundo para sufrir” y mencionaba al nene o exponía su mala relación con el padre, expareja de Valenti.

“No tengan hijos si realmente no lo desean o no lo planean como una gran meta o como lo más importante en sus vidas!!. No traigan pibes al mundo para sufrir la concha de su puta madre”, escribió el 7 de octubre último en un hilo de tuits dirigidos a Christian Dupuy.

NO TENGAN HIJOS SI REALMENTE NO LO DESEEAN O NO LO PLANEAN COMO UNA GRAN META O COMO LO MAS IMPORTANTW EN SUS VIDAS!!

NO TRAIGAN PIBES AL MUNDO PARA SUFRIR LA CONCHA DE SU PUTA MADRE — Abi (@AbigailPaez26) October 15, 2021

Por su parte, el gobernador Ziliotto dio expresas instrucciones a los ministerios competentes del Estado provincial para que reúnan toda la documentación interna necesaria que sume a la investigación y faciliten las herramientas que permitan arribar a la justicia por el asesinato de Lucio.

“La trágica muerte del niño de cinco años, que conmociona a la sociedad pampeana, impone la profundización de todas las acciones que lleven a contar con cada recurso y cada herramienta disponible para ofrecer respuestas a la familia y a cada ciudadana y ciudadano que hoy siente propio ese dolor”, destacó el mandatario pampeano en un comunicado oficial en el que afirmó que ”se estaría iniciando una investigación sumaria para profundizar esa búsqueda”.

También sostuvo que “equipos técnicos de los Ministerios de Desarrollo Social, Salud, Seguridad y Gobierno, Justicia y Derechos Humanos están disponibles para aportar los informe y/o antecedentes que pudieran existir a las autoridades judiciales”, carteras cuyos titulares ya fueron convocados por la legislatura pampeana para ser interpelados.

Por otro lado, el Poder Judicial de la Provincia de La Pampa, emitió un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter, en el que informa que “en su conjunto, está trabajando para esclarecer la muerte del niño Lucio Dupuy”, aunque aclaró es su deber informar que “hasta el momento no hay evidencias de que exista denuncia alguna o presentación por presuntos maltratos”.

El Poder Judicial pampeano aclaró que, “igualmente, se estaría iniciando una investigación sumaria para profundizar esa búsqueda” y agregó: “Estas líneas son breves, y simplemente aclaratorias, a sabiendas del dolor y el sufrimiento por el que están pasando los familiares y amigos de la víctima”.

Con el objeto de agilizar la pesquisa, se dispuso la creación de un equipo especial conformado por la fiscal Verónica Silvana Ferrero y los fiscales Walter Antonio Martos y Marcos Hernán Sacco, todos ellos integrantes de la fiscalía especializada en Delitos de Violencia Familiar y de Género, informaron los voceros.

Mientras que el padre de Lucio, en declaraciones formuladas a la prensa de General Pico, pidió “tranquilidad” a la sociedad ya que los hechos de violencia “no suman nada”.

El hombre asistió, minutos antes de las 11, al cementerio de General Pico, donde los restos de su hijo fueron inhumados.

Allí colocó un juguete de Lucio junto al féretro y despidió entre lágrimas a su hijo, acompañado por familiares y allegados, muchos de los cuales llevaban colocadas remeras con una foto del niño.

Lucio murió el viernes 26 por la noche, a raíz de una golpiza que le generó politraumatismos y una hemorragia interna.

Según el forense Toulouse, el niño también presentaba heridas de vieja data.

A su vez, el tío del niño, Maximiliano Dupuy, dijo al canal Todo Noticias (TN) que Lucio estuvo bajo su custodia dos años, desde fines de 2018, ya que su madre iba y venía, hasta que finalmente se lo llevó.

Al tiempo que en la Cámara de Diputados se esperaban explicaciones de los titulares de los ministerios pampeanos de Educación, Pablo Maccione; de Seguridad, Horacio Di Nápoli; y de Desarrollo Social, Diego Álvarez; y del defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Pablo Meaca, para determinar si hubo negligencia por parte del Estado al conceder la tenencia del niño a su madre y su pareja.

