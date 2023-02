La Plata: la adolescente que golpeó brutalmente a su bebé amenazó de muerte a la mujer que la grabó

La mujer que grabó y denunció a su cuñada adolescente mientras golpeaba a su bebé de un año y 9 meses en la localidad platense de Los Hornos advirtió que recibió amenazas de la imputada. “Yo estoy tranquila porque no hice nada malo”, aseguró.

“Me re traicionaste por la espalda”, “Por tu culpa está sufriendo mi hijo y estoy sufriendo yo”, son algunas de las frases que le dijo Abigaíl, la joven que ahora se encuentra imputada de “lesiones” por las agresiones contra su hijo.

En el mismo audio, que fue difundido en las últimas horas por distintos canales de TV, Abigail asegura que no le tiene miedo a nada ni a nadie y amenaza a su cuñada con posibles represalias: “Vos sabés que la vuelta es peor, te re cabe una re maldad”.

Pese a las intimidaciones que recibió, Giuliana, la tía del menor agredido, señaló: “Estoy recibiendo amenazas de ella (Abigaíl), grita un montón en los audios. Yo estoy tranquila, no estoy nerviosa ni tengo miedo porque no hice nada malo. A mí me importan mis hijos y la seguridad de ellos. No es nada en contra de ella ni de su familia”.

#LaPlata IMÁGENES SENSIBLES Se viralizó en redes sociales el video de la joven que golpea brutalmente a su hijo de 1 año en Romero.

En la golpiza le bajó tres dientes y una amiga la increpa: "ya le van a crecer", le reponde

Al tener 17 años no está detenida#LeyLucio #LucioDupuy pic.twitter.com/lefYsVmGXL — Diego Aramayo (@DiegoMayo89) January 28, 2023

Giuliana contó que Abigail es hermana de su marido y que había decidido darles un lugar para vivir porque “quería salvarlo de donde estaba, pero el nene seguía sufriendo una mala vida igual. Yo con ella no me hablaba, estaba peleada por cosas familiares. Siempre fue agresiva, mala, pero saqué esas diferencias de lado y pensé en el nene”.

Las lesiones constatadas por los médicos en el cuerpo del pequeño sumado a los videos grabados su tía fueron una prueba contundente para que la Justicia imputara a Abigail, de 17 años, por el delito de “lesiones”, aunque permanece en libertad por ser menor de edad.

El relato de la abuela de la víctima

Natalia, la abuela del chiquito, también relató los horrores que padecía desde hacía tiempo. “Empezó con la violencia cuando él tenía siete meses. Yo fui al Hospital de Niños, les dije a los médicos y me informaron que le iban a hacer un seguimiento. Fui a la Justicia y esperaron a que pase todo esto para moverse”, detalló.

La mujer agregó que la adolescente le decía “bastardo” y “maricón de mier…” a su hijo. “Una bronca, una impotencia. No tiene perdón de Dios. Cuando él no tendría que estar en un hogar, porque ella tendría que estar presa”, manifestó.

Además, dijo que le pidió la tenencia del nene en varias oportunidades, pero ella se negó. “Le dije que si no lo quería tener, que yo me ocupaba, pero me respondió ‘no garpa que lo tengas vos’”.

Tras la denuncia, el pequeño fue separado de ella y trasladado a un hogar de menores.

Fuente TN